Yunanistan'da yeni Savunma Bakanı görevine başladı

Yunanistan'ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, düzenlenen törenle görevi Panos Kammenos'tan devraldı. Apostolakis'in göreve başlaması nedeniyle Savunma Bakanlığında tören düzenlendi.

Yaklaşık 3,5 yıldır Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Evangelos Apostolakis, Savunma Bakanlığı görevini Panos Kammenos'tan devraldı. Eski Bakan Kammenos, Makedonya ile "isim anlaşması" sebebiyle iş birliğine devam edemeyeceklerini belirterek Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmişti.

YENİ SAVUNMA BAKANI'NDAN TÜRKİYE MESAJI

Yunanistan'ın yeni savunma bakanı Evangelos Apostolakis ise devir-teslim töreninde Türkiye'ye bazı mesajlar verdi. Apostolakis, "Ege'nin karşı kıyısına bir mesajımı iletmek isterim: İki yol var. Çatışma ya da barış ve işbirliği yolu" dedi.

Apostolakis, konuşmasında "Geçmişte yaşadığımız çatışmaların bedelini hepimiz aynı şekilde ödedik. Milliyetçiliğin getirdiği çatışmalar halklarımıza her zaman zarar ve acılar vermiştir. Barış yolunu izlediğimiz dönemlerde ise halklarımız huzur ve refaha kavuşmuştur. Türkiye ile ilişkilerdeki tek kırmızı çizgimiz uluslararası hukuk kurallarının çiğnenmesidir." dedi.

Yunan ERT kanalına göre Apostolakis, "Türkiye'ye işbirliği ve bir arada yaşama mesajı gönderiyorum" dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da, Savunma Bakanlığına neden Apostokalis'in getirildiğini Parlamento'da yaptığı konuşmada Türkiye'yi ima ederek şöyle açıkladı: "Ne yapacağı öngörülemeyen Doğu'daki komşumuzun ülkemize yönelik tehditlerine karşı ne denli birlik ve beraberlik içinde bulunduğumuzun bir mesajıdır"

YDP'DEN BAKAN'A TEPKİ

BBC Türkçenin haberine göre ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) lideri Kiryakos Miçotakis ise aynı oturumda yaptığı konuşmasında Oraramiral Apostolakis'in Savunma Bakanı olarak atanmasını, 1967'de Albaylar Cuntası'nın o dönemdeki Kara Kuvvetleri Komutanını Savunma Bakanlığı'na getirmesine benzetti. Miçotakis, "Cunta yıllarından sonra Yunan yakın siyasi tarihinde hiçbir muvaffaz askerin doğrudan bakanlık görevine getirilmediğine" dikkat çekti.

Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı Panos Kammenos (sağda) | Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

ÇİPRAS İÇİN GÜVEN OYLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yunanistan'da sol SYRİZA hükümetinin küçük ortağı Bağımsız Helenler (ANEL) Partisi'nin hükümetten ayrılma kararı sonrası Başbakan Aleksis Çipras, Parlamento'dan güvenoyu istemişti. Oylama Çarşamba günü yapılacak. Aleksis Çipras'ın lideri olduğu SYRİZA'nın 300 üyeli parlamentoda 145 milletvekili var. Çipras'ın güvenoyu alabilmesi için en az 151 milletvekilinin oyuna ihtiyacı var.

Hükümetten ayrılan ANEL'in 7 milletvekilinden 4'ünün Çipras'a güvenoyu vereceklerini açıkladığı, POTAMİ partisi milletvekili ve bağımsız bir milletvekilinin daha Çipras'a güvenoyu vereceği ve Çipras'ın hedeflediği 151 oyu alabileceği belirtildi.

Hükümetin güvenoyu alamaması halinde, Çipras'ın Ekim ayında yapılması gereken genel seçimi daha erkene, büyük bir olasılıkla Mayıs ayına çekmesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

Yunanistan'da koalisyon hükümeti sona eriyor