15 Ocak 2019 20:52
Yolcu treni iş makinasına çarptı, 1 işçi öldü
Kütahya’da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı iş makinasının sürücüsü hayatını kaybetti.
Fotoğraf: AA
Balıkesir-Kütahya seferini yapan yolcu treni, Demirciören köyü yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte, İbrahim Atalay’ın kullandığı iş makinasıne çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, işçi İbrahim Atalay’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. (Kütahya/AA)
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