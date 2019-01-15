15 Ocak 2019 20:22
Usta oyuncu Ayşen Gruda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı
Mide kanaması şikayetiyle yoğun bakım ünitesine alınan usta oyuncu Ayşen Gruda'nın tedavisi devam ediyor.
Fotoğraf: DHA
Türk sinemasının usta oyuncularından Ayşen Gruda'nın sağlık durumuyla ilgili doktorları hastaneden açıklama yapıldı. Gruda'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Derindere Hastanesi'nden yapılan yapılan açıklamada, sanatçının tedavisine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazı desteğiyle devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Yanlış duyumları lütfen dikkate almayınız. Sağlık durumu ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
Ayşen Gruda, mide kanaması şikayetiyle 14 Aralık'ta yoğun bakıma ünitesinde tedavi altına alınmıştı. (AA)