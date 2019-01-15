‘EYT’ teklifi AKP oylarıyla reddedildi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen prim gününü dolduran ancak yaşı tamamlamadığı için emekli olamayanlar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. CHP’nin TBMM’de gündeme getirdiği EYT kanun teklifi AKP oylarıyla bir kez daha reddedildi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, görüşmeler sırasında EYT’lilerin yaşadığı mağduriyeti anlattı. Oylama sonrası sosyal medyada da paylaşım yapan Gürer, “#EmeklilikteYasaTakılanlar hakkını alana kadar mücadelemiz devam edecek” dedi. (HABER MERKEZİ)