İngiltere parlamentosunda Brexit oylaması yapılacak

İngiltere’de parlamento, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını bugün oylayacak. Anlaşmanın kabulü halinde İngiltere 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olacak. Anlaşmasının reddi halinde ise İngiltere'de erken seçimden yeni referanduma kadar bir dizi seçenek masaya gelebilecek.

Brexit anlaşması bugün parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda oylanacak. Türkiye saatiyle 22:00'de yapılması öngörülen oylamada anlaşmanın reddedilmesi bekleniyor.

May'in partisinden de 100'den fazla milletvekilinin ret oyu vereceği öngörülüyor.

May hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda’nın Demokratik Birlik Partisinin 10 milletvekilinin ret oyu vereceği anlaşmaya, muhalefet partileri de blok halinde karşı oy kullanacak.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekili Chuka Umunna kendi partisine Brexit konusunda yeni bir referandumu destekleme çağrısı yaptı.

İşçi Partisi Jeremy Corbyn ise yeni referandum yerine erken seçime gidilmesi için hükümete baskı yapıyor. Cornyn'in Brexit anlaşmasının bugün reddedilmesi halinde gensoru önergesiyle hükümeti düşürmeyi planladığı belirtiliyor.

İNGİLTERE BASININDA BREXİT

İngiltere basını da bugünkü manşetlerinde oylamadaki pozisyonlarını ortaya koydu. May’e destek veren Daily Mail gazetesi milletvekillerine “Ülkenizi Düşünme Zamanı” manşetini atarken, İşçi Partisine yakın gazete Daily Mirror, “Sevgili Başbakan, anlaşman bugün ölüyor. Ulusal birlik namına artık gözlerini ve kulaklarını açıp B Planı bulur musun?” başlığıyla çıktı.

Brexit’in savunucuları arasında yer alan The Sun gazetesinin ise manşetini Prens Harry’ye ayırarak oylamayı küçük bir haberle okurlarına sunması dikkat çekti.

The Times, Başbakan May’in tarihi bir yenilgiye hazırlandığını yazarken, The Guardian da May’in oylamada ezici bir yenilgi alacağını vurguladı.

Theresa May de parlamentoda yaptığı konuşmada, “Anlaşma mükemmel değil. Bir uzlaşma. Parlamentonun bütün üyelerine sesleniyorum. Daha önce ne karar vermiş olursanız olun, önümüzdeki 24 saat içinde bu anlaşmayı bir kez daha düşünün.” demişti.

NE OLMUŞTU?

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. 2018 Kasım ayında ise AB ülkeleri ile taslak Brexit anlaşması üzerine anlaşılmıştı. 11 Aralık’ta İngiltere Parlamentosu’nda oylanması beklenen anlaşma May tarafından parti içi muhalefettten gelen tepkiler üzerine ertelenmişti. Başbakan May'in kendi partisi May hakkında “güven oylaması” gerçekleştirmiş ve partisinden 200 milletvekilinin desteğini alarak oylamayı kazanan May, 117 milletvekilinde karşı oy almıştı.

May, AB tarafıyla görüşme gerçekleştirerek tedbir maddesiyle ilgili bir taahhüt almaya çalışmıştı. Ancak May Brüksel'deki muhataplarından bir taviz almayı başaramamıştı. Anlaşmanın en çok tepki çeken yanı "tedbir maddesi" ile İngiltere'nin belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalması.

İngiltere'nin tek yanlı olarak çekilemeyeceği bu düzenleme içinde ülke, bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürecek. "Tedbir maddesinin" AB ile daha yakın bir ilişki içinde kalmasını öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında mal dolaşımında ise "düzenleyici kontroller" yapılacak.

Sert Brexit yanlıları anlaşmayla İngiltere'nin AB'nin uydu devletine dönüşeceğini ve Kuzey İrlanda'nın da ülkeden kademeli kopacağını savunuyor. Anlaşmayı eleştirenlere göre İngiltere AB'ye ödeyeceği ayrılık ücreti ile elindeki en önemli müzakere kozunu da yitirmiş olacak. (DIŞ HABERLER)