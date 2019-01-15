15 Ocak 2019 19:35
Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ocak 2019 00:59

İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşması reddedildi

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiltere parlamentosunda yapılan oylamada reddedildi.

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İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşması reddedildi

Fotoğraf: Parliament Recording Unit Han/EPA | AA

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    İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması, İngiltere parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedildi.

    Oylama sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Başbakan May muhalefetin gensoru vermesi halinde yarın bunun görüşülebileceğini söyledi. Ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn de May'e yanıt olarak güven oylaması talep ettiklerini açıkladı. May hükümeti için parlamentoda 16 Ocak günü güven oylaması yapılacak.

    AB'DEN AÇIKLAMA

    İngiltere'deki Brexit oylaması sonrası açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker "İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum. İngiltere'nin (AB'den) anlaşmasız ayrılma riski bu akşamki oylama ile artmıştır" dedi. 

    Juncker, yaptığı yazılı açıklamada, bu akşam parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasındaki oylamanın sonucundan üzüntü duyduğunu belirterek, AB olarak Brexit anlaşmasının oylama sürecini sürdüreceklerini belirtti.

    Mevcut Brexit anlaşmasının "mümkün olanın en iyisi" olduğunu söyleyen Juncker, "İngiltere'nin AB'den anlaşmalı olarak ayrılmasını sağlamanın tek yolu budur" ifadesini kullandı.

    Jean Claude Juncker daha önce yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin, May ile üzerinde uzlaşılan Brexit anlaşmasını netleştirmeye hazır olduğunu, ancak anlaşmanın yeniden müzakere edilmeyeceğini söylemişti. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva da, Avrupa Birliği’nin Brexit anlaşması için Birleşik Krallık’la yeniden görüşmelere açık olmadığını söylemişti.

    Öte yandan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer anlaşmaya varmak mümkün değilse ve kimse anlaşmasız ayrılık istemiyorsa, o zaman tek çözümün ne olduğunu söylemeye kim cesaret edecek?" ifadelerine yer verdi. 

    İngiltere Başbakanı Theresa May oylama öncesinde, “Anlaşmaya karşı oy kullanmak belirsizlikten, bölünmekten, son derece gerçek bir anlaşmasız ayrılıktan başka bir şey değil.” ifadesini kullanmıştı.

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    MAY B PLANINI AÇIKLAYACAK

    May'in, Brexit anlaşması oylamasında yeterli oyu alamaması durumunda, üç gün içinde Parlamento'yu bir B planı hakkında bilgilendirmesini zorunu tutan yasanın onaylanmasıyla, Cuma akşamına dek bir açıklama yapması bekleniyor.

    Avrupa Birliği Anlaşması’nın 50. Maddesine göre, göçmenlik yasası da dahil olmak üzere büyük miktarda yasanın onaylanması gerektiği için Brexit'in daha ileri bir tarihe ertelenme olasılığı doğuyor.

    Ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekili Chuka Umunna da oylama öncesi kendi partisine Brexit konusunda yeni bir referandumu destekleme çağrısı yaptı. İşçi Partisi Jeremy Corbyn ise yeni referandum yerine erken seçime gidilmesi için hükümete baskı yapıyor. Cornyn'in Brexit anlaşmasının reddedilmesi halinde gensoru önergesiyle hükümeti düşürmeyi planladığı belirtildi.

    Brexit anlaşmasının reddedilmesi halinde ne olacağına dair gündemde uzun bir zamandır pek çok ihtimal yer alıyor.

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre bunlardan biri Parlamento'da bir güven oylaması yapılarak hükümetin düşürülmesi. Diğer ihtimal ise Avrupa Birliğinden anlaşma olmadan ayrılmak. Hükümetin AB'ye müzakereleri uzatmak için başvurması da bir diğer ihtimal. Son ihtimal ise Brexit hakkında tekrardan bir referandum yapmak. Fakat referandumda halka hangi iki seçeneğin sorulabileceği konusunda bir uzlaşma bulunmuyor.

    İNGİLTERE BASININDA BREXİT

    İngiltere basını da bugünkü manşetlerinde oylamadaki pozisyonlarını ortaya koydu. May’e destek veren Daily Mail gazetesi milletvekillerine “Ülkenizi Düşünme Zamanı” manşetini atarken, İşçi Partisine yakın gazete Daily Mirror, “Sevgili Başbakan, anlaşman bugün ölüyor. Ulusal birlik namına artık gözlerini ve kulaklarını açıp B Planı bulur musun?” başlığıyla çıktı.

    Brexit’in  savunucuları arasında yer alan The Sun gazetesinin ise manşetini Prens Harry’ye ayırarak oylamayı küçük bir haberle okurlarına sunması dikkat çekti.

    The Times, Başbakan May’in tarihi bir yenilgiye hazırlandığını yazarken, The Guardian da May’in oylamada ezici bir yenilgi alacağını vurguladı.

    Theresa May de parlamentoda yaptığı konuşmada, “Anlaşma mükemmel değil. Bir uzlaşma. Parlamentonun bütün üyelerine sesleniyorum. Daha önce ne karar vermiş olursanız olun, önümüzdeki 24 saat içinde bu anlaşmayı bir kez daha düşünün.” demişti.

    NE OLMUŞTU?

    İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. 2018 Kasım ayında ise AB ülkeleri ile taslak Brexit anlaşması üzerine anlaşılmıştı. 11 Aralık’ta İngiltere Parlamentosu’nda oylanması beklenen anlaşma May tarafından parti içi muhalefettten gelen tepkiler üzerine ertelenmişti. Başbakan May'in kendi partisi May hakkında “güven oylaması” gerçekleştirmiş ve partisinden 200 milletvekilinin desteğini alarak oylamayı kazanan May, 117 milletvekilinde karşı oy almıştı.

    May, AB tarafıyla görüşme gerçekleştirerek tedbir maddesiyle ilgili bir taahhüt almaya çalışmıştı. Ancak May Brüksel'deki muhataplarından bir taviz almayı başaramamıştı. Anlaşmanın en çok tepki çeken yanı "tedbir maddesi" ile İngiltere'nin belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalması.

    İngiltere'nin tek yanlı olarak çekilemeyeceği bu düzenleme içinde ülke, bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürecek. "Tedbir maddesinin" AB ile daha yakın bir ilişki içinde kalmasını öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında mal dolaşımında ise "düzenleyici kontroller" yapılacak.

    Sert Brexit yanlıları anlaşmayla İngiltere'nin AB'nin uydu devletine dönüşeceğini ve Kuzey İrlanda'nın da ülkeden kademeli kopacağını savunuyor. Anlaşmayı eleştirenlere göre İngiltere AB'ye ödeyeceği ayrılık ücreti ile elindeki en önemli müzakere kozunu da yitirmiş olacak. (DIŞ HABERLER)

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