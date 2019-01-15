15 Ocak 2019 20:06Son Düzenlenme Tarihi: 15 Ocak 2019 20:17
Boluspor-Galatasaray karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
Boluspor ile Galatasaray arasında saat 19.50'de oynanması planlanan maç kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.
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Bolu Atatürk Stadı
Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA
Boluspor ile Galatasaray arasında bugün saat 19.50'de oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, 'kötü hava koşulları ve elverişsiz saha zemini' gerekçesiyle yarına ertelendi. (Bolu/AA)
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