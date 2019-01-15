Libya, Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ni boykot kararı aldı

Arap Birliği sözcüsü Mahmud Afifi, Emel Hareketi mensuplarının Beyrut’ta Libya bayrağını yakmasının ardından Trablus yönetiminin zirveyi boykot kararı aldığını belirtti.

Libya bayrağının yakılmasını üzüntüyle karşıladıklarını dile getiren Afifi, “Bakalım olay nereye varacak” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?Lübnan'daki “Yüksek Şii İslam Konseyi”, geçen cuma günü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısında, Beyrut’ta düzenlenecek zirveye Libya’nın davet edilmemesini istemişti.

Şii lider Musa Sadr’ın 1978’de Libya’da kaybolduğuna işaret eden Yüksek Şii İslam Konseyi, Libya’nın davet edilmesi konusunda ısrar edilmesi halinde sokakların sert tepki vereceği uyarısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Şii Emel Hareketi mensubu bir grup, Arap Birliği Ekonomik Zirvesi hazırlıkları kapsamında başkent Beyrut’ta katılımcı ülkelerden Libya’nın bayrağını parçalayarak yakmış ve yerine hareketin bayrağını asmıştı. (Kahire/AA)