Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler (16 Ocak)

Yurt genelinde etkili olan ve yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara 16 Ocak’ta ara verildiği duyuruldu.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

KÜTAHYA

Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Kütahya'da yarın için eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilik açıklamasında; "Bugün öğlen saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 16.01.2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 16.01.2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." denildi

BİLECİK'TE 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Bilecik'te de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime 1 gün ara verildi. Bilecik Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İl Merkezi, Bozüyük, Söğüt, Pazaryeri ve Yenipazar İlçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Gölpazarı ve İnhisar İlçelerinde taşımalı eğitime 16 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Ayrıca: İl Merkezi ve anılan İlçelerde kamuda çalışan hamile ve engelli personel 16 Ocak 2019 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır." denildi.

ÇANKIRI

Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 10 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi. Valilikten alınan bilgiye, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Yapraklı, Bayramören, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

KARABÜK

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışının başladığı belirtildi.

Açıklamada, “Yoğun kar yağışı sebebiyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Karabük genelinde okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” ifadesi kullanıldı.

MUŞ

Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle okullar tatil edildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, eğitim ve öğretime 16 Ocak Çarşamba günü ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, “Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle; ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak günü Muş il merkez ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime gün süre ile ara verilmesine valiliğimizce karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

BİTLİS

Bitlis kent merkezi ve bağlı köylerinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Resmi kurumlarda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacakları açıklandı.

Kentte dünden beri etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreyi bulduğu kent merkezi ve bağlı köylerinde, eğitime 16 Ocak’ta ara verildiği duyuruldu.

​Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz ve merkez ilçede devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı 16 Ocak 2019 Çarşamba günü bir günlüğüne eğitime ara verilmiştir. Ayrıca resmi kurumlarda çalışan hamile ve engelli memurlar da 1 günlük idari izinli sayılacaktır” denildi.

BİNGÖL

Bingöl’de merkez ve bağlı ilçelerdeki tüm okullar, kar yağışı nedeniyle çarşamba günü (16 Ocak) tatil edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının kent genelinde etkisini sürdürdüğü belirtildi. Merkez ve tüm ilçelerdeki tüm okullarda çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’ın Sincik ve Çelikhan ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar 16 Ocak’ta bir gün tatil edildi.

Sincik'te etkili olan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

Çelikhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar ise “İlçemizde kar yağışının devam etmesinden dolayı 16 Ocak Çarşamba günü ilçe genelinde tüm okullarımız için tatil kararı alınmıştır” dedi.

KOCAELİ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy 16 Ocak’ta beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri tatil ederken, hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı.

Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 16 Ocak Çarşamba ara verildiği kaydedildi.

BOLU VE DÜZCE KAR TATİLİ

Bolu ve Düzce Valilikleri kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı 16 Ocak’ta il genelinde okulları bir gün süreyle tatil ettiğini duyurdu. Ayrıca yarın kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanlar 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

UŞAK

Uşak'taki tüm okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre oluşabilecek don, buzlanma riski ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yarın kentteki tüm okulların tatil edildiği duyuruldu. Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için kararın alındığı belirtilirken, “İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ile özel örgün, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurslarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş, okul öncesi eğitim kurumlarının 16 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir” denildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacakları ifade edildi.

ADANA TUFANBEYLİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle 16 Ocak’ta okullar tatil edildi. Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki okullarda 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini belirtti. Atar ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

MARAŞ

Yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Maraş’ın Göksun, Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak ilçelerine bağlı mahallelerdeki okullarda 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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