YSK, görev sürelerini uzatan düzenlemeye itirazı reddetti

Birkan BULUT

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun YSK üyelerinin görev süresinin uzatılmasına yaptığı itirazı oy çoğunluğuyla reddetti. Edinilen bilgiye göre bir üyenin karşı oy kullandığı toplantıda, söz konusu düzenlemenin seçim kanunu değil, YSK Teşkilat Kanunu kapsamında yapıldığı gerekçe gösterildi.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski Başkanı Emekli Yargıç Ömer Faruk Eminağaoğlu, seçim öncesi YSK üyelerinin görev süresini uzatan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle YSK, Yargıtay ve Danıştay'a başvurmuştu. YSK'de başkan ile 5 üyenin görev süresini bir yıl uzatan yasa değişikliğinin seçim yasası kapsamında olduğunu belirten Eminağaoğlu, bunun 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle uygulanamayacağını söylemişti. Bugün Eminağaoğlu’nun başvurusunu görüşen YSK, itiraz hakkında oy çoğunluğuyla ret kararı verdi. Bir kişinin karşı oyuyla alınan kararda, YSK üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin düzenlemenin YSK Teşkilat Kanunu kapsamında yapıldığı gerekçesiyle seçim kanununda olduğu gibi bir yıl sonra yürürlüğe girmesinin söz konusu olmadığı savunuldu. Bir YSK üyesi ise bunun seçim yasası kapsamında olduğunu gerekçe göstererek karşı oy kullandı.