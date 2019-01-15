İbrahim Kalın: Sınırdaki güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'te yapılan Kabine Toplantısı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'ın ABD'nin Suriye'den çekilişi ve ikili konuları görüşmek üzere 23 Ocak'ta Moskova'ya gideceğini açıklayan Kalın, Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olacağını söyledi.

Kalın'ın konuşmasından satırbaşları:

ERDOĞAN 23 OCAK'TA MOSKOVA'YA GİDECEK

"Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek."

"Özellikle ABD'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak. Hem Suriye hem de ikili konuları etraflı şekilde ele alma imkanımız olacak."

"Önümüzdeki hafta 23 Ocak çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya’ya yönelik ziyareti olacak. Günübirlik bir ziyaretimiz olacak. Burada hem Suriye konusunu hem de ikili konular ele alınacak."

"Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye gelmesi bekleniyor. Bu konular netleşince sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz."

"RUSYA, REJİMİ İDLİB KONUSUNDA UYARMALI"

"İdlib'deki amacımız başta neyse bugün de o. Amacımız o bölgedeki insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Burada Rus tarafının da rejimi bu konu hakkında uyarması ve kontrol altında tutması gerekmektedir. "

“ABD ARTIK PYD/YPG UNSURLARIYLA İLİŞKİSİNİ KESMELİDİR”

"ABD heyeti geçen hafta bize 5 maddelik, resmi bağlayıcılığı olmayan, ana başlıklarıyla ABD'nin çekilme kararını teyit eden bir kağıt verdi. Biz de kendi kağıdımızı verdik. Çekilme kararı çerçevesinde terör örgütlerine buna DEAŞ, PYD/YPG-PKK'ya alan verilmemesinin altını çizdik. Ayrıca verilen silahların toplanması, askeri üslerin dağıtılması ya da Türkiye'ye devredilmesi konularını biz de ifade ettik."

"ABD'nin artık kendileri için maliyet haline gelen PYD/YPG unsurlarıyla artık ilişkisini kesme zamanı gelmiştir. Bunu Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde biz yapabiliriz."

TRUMP'IN "TÜRKİYE'Yİ EKONOMİK YIKIMA UĞRATIRIZ" PAYLAŞIMI

(Trump'ın paylaşımları) "Tweet atıldıktan sonra gerekli cevapları verdik. Bu konuyu bir sonuca iki lider bağladı. Zaman zaman Trump'ın bu şekilde çıkışlar yaptığını biliyoruz. Dünkü görüşme olumlu bir görüşmeydi. Daha sonra bir tweet daha attı. Sayın Cumhurbaşkanı da grup toplantısında bundan bahsetti. Dolayısıyla bunu geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Görüş ayrılıkları belli konularda olabilir. PYD/YPG tutumunu kabul etmeyeceğiz. Kendileri de bunu görecekler."

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"GÜVENLİ BÖLGENİN KONTROLÜ TÜRKİYE'DE OLACAK"

"Trump'ın bu teklifine olumlu baktığımızı ifade ettik. Bu Cumhurbaşkanımızın 4 yıldır bahsettiği öneridir. Obama, Merkel, Fransa, İngiltere ve diğer ülkeler bunu olumlu buldu ama gereği yapılmadı."

"Ama şimdi bunun modeli nasıl olacak. Alan nasıl şekillenecek, askeri, istihbarati boyutu ne olacak bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu görüşmeler devam edecek. Yarın Genelkurmay Başkanımız Brüksel'de ABD Genelkurmay Başkanı ile bu konuyu da görüşecekler.

"Burada terör örgütüne bir koruma sağlayabilecek bir plana evet dememiz sözkonusu olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün grup toplantısında da ifade etti; buranın kontrolü Türkiye'de olacak. Burada Türkiye'nin askeri konuşlanmasıyla, istihbarati faaliyetiyle, yerel halkın sürece dahil edilmesiyle bir güvenli bölge oluşturulacak."

"Bizim için S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir." (HABER MERKEZİ)

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