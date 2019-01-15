15 Ocak 2019 17:52
Bulgaristan'da 137 okulda eğitime grip salgını engeli
Bulgaristan'da grip vakaları nedeniyle ülke genelinde 137 okul ve anaokulunda eğitime 2 gün ara verildi.
Belge: DHA
Bulgaristan'da Grip salgını eğitim ve öğretimi olumsuz etkiledi. Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı grip salgını nedeniyle ülke çapında 137 okul ve anaokulunda eğitime 16-18 Ocak 2019 tarihleri arasında ara verildiğini açıkladı.
Ayrıca Burgaz bölgesinde kötü hava şartları nedeniyle 6 okulda da tatil ilan edildi.
Öte yandan salgının etkisini artırması durumunda diğer bölgelerde de okullarda eğitime ara verilmesi bekleniyor. (Edirne/DHA)
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