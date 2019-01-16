Aroma işçileri TİS sürecine girdi

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

2019 yılıyla birlikte toplusözleşme sürecine giren Aroma işçileri, 1100 lira zam artı her kıdem yılı için 20 lira talep ediyor. Tekgıda-İş Sendikasının örgütlü olduğu fabrikada bir önceki TİS sürecinde anlaşma sağlanamamış, işçiler 20 günlük grev sonrası brüt 430 lira artı her kıdem yılı için 4 lira zam almıştı. Ocak ayı itibariyle başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendika Aroma patronuna TİS taslağını sundu.

Yeni bir sözleşme sürecine girdiklerini söyleyen bir Aroma işçisi, “Fabrikada üretim yoğun, bir önceki seneye göre işler daha fazla. Biz şu an ne ürettiğimizi biliyoruz, ne kadar kazandırdığımızı da biliyoruz. Geçen sözleşmede işler yok, rekabet edemeyiz diyerek sıfır zam dayatmıştı patron ve greve çıktık. Bugün de bize kriz var diyerek aynı söylemlerle gelmesin, çünkü biz işlerin nasıl olduğunu görüyoruz, neyi ne kadar ürettiğimizi biliyoruz” dedi. Fabrikada bakım olacağı için bir hafta izne çıkarıldıklarını anlatan işçi, şöyle devam etti: “Taslak patrona sunuldu. Tabii taslakta neyin ne kadar yazıldığı değil, ne kadarının alınacağı önemli. Bu yazılanların alınması için şimdiden hazırlık yapmalıyız. Sendikanın şimdiden işçiyi bu sürece hazırlaması gerek. Geçen sözleşmede yaşadıklarımız ortada. Patron sıfır zammı dayattı. Bu sözleşmede de kendince önlemler alacak o yüzden bizim de bugünden başlayarak hazırlığımızı yapmamız gerekli.”

‘YILLARDIR KAYBIMIZ VAR BİR YENİSİ DAHA EKLENMESİN’

Kayıplarının çok olduğunu söyleyerek söze giren bir başka Aroma işçisi de “Geçen sözleşmede aldığımız zamdan eser kalmadı, enflasyon nedeniyle elimizde ne var ne yok hepsi eridi. Şimdi sunulan taslağın hepsi alınırsa ancak kayıplarımız karşılanır” dedi. Bir önceki sözleşmede alınan 2018 yılı içinde sözleşmeli olarak çalışan 34 işçinin kadroya alınması kararına karşılık sadece 11 işçinin kadroya alındığını hatırlatan bir başka işçi, şunları söyledi: “Verilen söz tutulmadı halen. Şimdi yeni bir sözleşme görüşmesine girdik ve bu süreç zor olacak gibi geliyor bana. Bugün iğneden ipliğe zam geldi ve gelmeye de devam ediyor. Geçim derdi her gün belimizi büküyor. Sözleşmede yeni bir kayıp istemiyoruz. O yüzden şimdiden kendimizi buna hazırlamalıyız. Sendikanın da hazırlıklara başlaması gerek.”

EKONOMİ İYİYE GİDİYORSA BU ZAMLAR NEDEN?

Vergilerin artmasına ve zamlara tepki gösteren bir başka işçi ise “Hiçbir şeye yetişemez olduk. Elektriğe, doğal gaza, suya önce yüzde 40, 45 oranında zam yapacaksın sonra da yüzde 10 indirdim diyeceksin ve bunu alkışlamamız istenecek. Fıkralık bir durum resmen. Çay kaşığıyla verip kepçeyle götürme dedikleri tam da bu. Asgari ücret zammı da böyle iyi zam yapıldı deniliyor ama erkenden vergi dilimine girecek insanlar ve vergi oranı da yükselecek. Verdiğini zamlarla, vergi kesintileriyle fazlasıyla geri alacaklar. Ekonomi iyiye gidiyorsa bu zamlar neden o zaman?” dedi.