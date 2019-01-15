15 Ocak 2019 17:41Son Düzenlenme Tarihi: 15 Ocak 2019 17:54
Nairobi'de bir otelde patlama meydana geldi: 1 ölü
Nairobi’de bir otele bombalı saldırı düzenlendi. Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırı sonrası polisle saldırganlar arasında çatışma yaşandı.
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Fotoğraf: DHA
Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele terör saldırısı düzenlendi. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkentin Westland bölgesinde ‘DusitD2’ adlı otelde patlama meydana geldi, ardından silahlı çatışma çıktı.
Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. Otelde, Eş-Şebab militanları ve polis arasında çatışmalar sürüyor.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otelde park halinde olan araçlardan bazılarının yandığı görülüyor.
Olay yerinde polis helikopterlerinin uçtuğu ve sivillerin otelden kaçmaya çalıştığı ifade ediliyor.
Yerel kaynaklar saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
İlk paylaşılan bilgilerde DusitD2 Oteli yakınlarında patlama ve silah sesleri duyulduğu belirtilmişti. (Addis Ababa/AA)