15 Ocak 2019 17:40
‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
Kocaeli Bölge Tiyatrosu tarafından 9’uncusu düzenlenen ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi.
Fotoğraf: Evrensel
Oyuncularının çocuklardan oluştuğu 9. Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması seyircilere veda etti.
Birinin Denizli’den, on birinin Kocaeli'den katıldığı 12 çocuk grubu, 12 ayrı tiyatro oyununu sahneledi.
Ekim ayında eğitimlerine başlanan oyunlarda çocuklar; müzik, dans, doğaçlama, yaratıcı drama ve hareket derslerinde, beraber hareket etmeyi, bedenlerini keşfetmenin tadını çıkardı. 'Cadde Sokak Çarşı Pazar Yer Gök Tiyatro' sloganıyla düzenlenen buluşma, Dolphin AVM’de gerçekleşti.
‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’nı tamamlayan Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Mayıs ayında gerçekleştirilecek bir başka festivalin hazırlıklarına yarından itibaren başlayacak. (Kocaeli/EVRENSEL)