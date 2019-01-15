15 Ocak 2019 17:41

Eşine fiziksel şiddet uygulayarak ağır yaralayan erkek tutuklandı

Samsun'da evli olduğu kadına fiziksel şiddet uygulayıp ağır yaralayan erkek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Eşine fiziksel şiddet uygulayarak ağır yaralayan erkek tutuklandı

Fotoğraf: DHA

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    Samsun'da eşine şiddet uygulayarak ağır yaralayan erkek çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki Ö.Y., eşi 22 yaşındaki T.Y. tarafından şiddete maruz kaldı. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Koca T.Y. ise Irmak Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen erkek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından tutuklandı. (DHA)

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