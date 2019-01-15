Eşine fiziksel şiddet uygulayarak ağır yaralayan erkek tutuklandı

Samsun'da eşine şiddet uygulayarak ağır yaralayan erkek çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki Ö.Y., eşi 22 yaşındaki T.Y. tarafından şiddete maruz kaldı. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Koca T.Y. ise Irmak Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen erkek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından tutuklandı. (DHA)