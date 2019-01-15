'Yaşamsal öneme sahip ilaçlarda krize doğru gidiliyor'

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, tasarruf öncelikli politikalar sonucunda birçok ilacın bulunamaz hale geldiğini, özellikle yaşamsal öneme sahip olan ithal ilaçlarda krize doğru gidildiğini belirtti.

Dövizdeki dalgalanma nedeniyle başta kanser ilaçları olmak üzere çok sayıda ilacın piyasada bulunamadığını, insanların kapı kapı dolaşarak ilaçlarını bulmak için çabaladığını dile getiren Sayılkan “Bu, tedavi süreçleri için ciddi sıkıntı. Bazı ilaçlar zor bulunurken yeni nesil ilaçlar için başvuru bile yapılmıyor. İlaca ulaşımı engelleyerek halk sağlığını ve tedavi süreçlerini olumsuz etkileyen bu durumun acilen ortadan kaldırılabilmesi için, ilaç fiyat kararnamesinin ivedilikle değişmesi gerekiyor” dedi.

‘NÖBETLERDE BÜYÜK SORUNLAR YAŞANIYOR’

Bir yıldır ilaç fiyatlarının belirlenmesinde 2,69 TL'lik avro kurunun kullanıldığını belirten Sayılkan, “Mevcut uygulamaya göre avro kurunun 2018 yılı içerisindeki artış oranı ilaç fiyatlarına yapılacak zammı belirliyor ve kesinleşen zam şubat ayının ikinci yarısında uygulanıyor. Zam takvimi bu kadar belirgin ve net olunca da ilaçlar birçok nedenden dolayı piyasadan kaybolabiliyor. Bulunamayan ilaçlardan en fazla vatandaşlarımız ve eczacılar mağdur oluyor. Özellikle de eczanelerde nöbet hizmetini sürdürürken büyük sorunlar yaşanıyor. Birçok reçete içeriğinde yer alan ve piyasada olmayan ilaçlar karşılanamıyor. Türkiye'deki ilaçların yarısından fazlası ithal ve döviz kuru da sürekli artıyorsa, zam beklentisi kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu süreçte ilaçlara yapılacak zam oranının hızla belirlenmesi ve acilen uygulamaya konulması gerekiyor. Aksi halde bulunmayan ilaçların sayısı her geçen gün biraz daha artacak ve sağlık hizmetleri olumsuz etkilenmeye devam edecektir” diye konuştu. Sayılkan, sağlık politikalarında vatandaşı mağdur etmeyecek kalıcı ve çözüm odaklı düzenlemeye gidilmesi gerektiğini vurguladı. (İzmir/DHA)

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