YÖK: Üniversitelerin önündeki güvenlik tedbiri artırılacak

YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, üniversitelerin girişlerinde "önleyici güvenlik tedbirlerinin" artırılması kararı alındı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç üniversitelerdeki şiddetin nedenlerini araştırmak ve tedbir almak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görüştüğünü ve bu görüşme sonucunda İçişleri Bakanlığının temsilcilerinin de içerisinde yer aldığı bir ortak çalışma grubunun kurulması kararı alındığını belirtti.

YÖK'te geçici ortak komisyonun ilk toplantısı "Üniversitelerde Huzuru ve Güveni Artırma Toplantısı" adı altında gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilgili YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından üst düzey yetkililerin yanı sıra üniversitelerde ilgili alanlardan akademisyenler katıldı.

Toplantıda "Üniversitelere ait yerleşkelerin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması" kararı alındı.

TOPLANTI SONRASINDA ALINAN KARARLAR

YÖK'te ilk kez gerçekleştirilen toplantı sonrasında alınan kararlar yayınlanan bir basın bildirisiyle paylaşıldı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi: