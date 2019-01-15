Genel-İş Aliağa Temsilciliği: Asgari ücret zammı maaşlara yansısın

Genel-İş Aliağa Temsilciliği taşerondan belediye şirketlerine geçirilen ve yüzde 4 oranında ücret artışı ile çalışan işçilerin maaşlarına enflasyon oranının yansıtılmasına dair topladıkları imzaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderdi.

696 ve 375 sayılı KHK ile taşerondan belediye şirketlerinin kadrolarına geçirilen belediye işçilerinin Yüksek Hakem Kurulunca belirlenen yüzde 4’lük maaş zammının geçimlerini sağlamadığını, işçilerin maaşlarına enflasyon farkının yansıtılması gerektiğini dile getirdi.

“ÜCRET FARKLARI VERİLMELİ”

PTT Aliağa Şubesi önünde toplanan Aliağa Belediyesi işçileri adına Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara açıklama yaptı:

“İşçilerin özgür toplu sözleşme hakkı 696 sayılı KHK ile Türkiye’de Yüksek Hakem Kurulu tarafından süresi en son imzalanan TİS’e mahkum edilmiş olmaları bir yana 2019 yılı içinde belirlenmiş olan asgari geçim indirimi dahil 2.020 TL tutarındaki asgari ücret farkının yansıtılmayacağı belirsizliği halen devam etmektedir.”

Asgari ücret ile yaşam mücadelesi veren işçilerde verginin tamamen kaldırılması gerektiğini belirten Genel-İş Sendikası 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara “Merkezi idareler ve belediye şirketlerine geçişleri yapılan milyonlarca emekçinin ücretleri Ocak ayından itibaren güncellenerek asgari ücrete yapılan yüzde 26’lık ücret zamlarının yansıtılarak ödenmelidir. Yine bu işçilerin İlave Tediye Hakları geriye dönük ödenmeli ve taşeron şirket çalışanları kamu işçisi olarak istihdam edilmelidir” dedi.

Açıklamanın ardından sendika yöneticileri topladıkları imzaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderdi. (İzmir/EVRENSEL)