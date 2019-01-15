Makro Market işçileri, tazminat hakkı için Ankara’da

Makro Market’in konkordato ilan etmesi sonrası ortada kalan, kıdem ve ihbar tazminatlarını alamayan işçiler, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Ankara'da bir araya geldi. İşçiler Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen davada, tazminatlarının Makro Market’in alacaklarından ödenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti konuyu bilirkişiye sormaya, konkordato sürecini üç ay uzatmaya ve bir sonraki duruşmanın 5 Mart 2019’da yapılmasına karar verdi.

Mahkeme çıkışı açıklama yapan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Konkordato sürecinin başında işçilerin esamesi okunmuyordu ama sizler tazminat hakkınıza sahip çıkarak bu yasal sürece dahil oldunuz” dedi.

İşçilerin mücadelelerin sonucunda mahkemenin bilirkişiye işçi tazminatlarının ödenmesinin mümkün olup olmadığını sorduğunu belirten Küçükosmanoğlu, davanın 5 Mart’taki duruşmasında tazminatların ödenmesine dair kararın çıkacağını umduğunu ifade etti. Küçükosmanoğlu, yıllık izin hakkı kazanan işçilere alacaklarının önümüzdeki günlerde ödeneceği bilgisini de verdi. (Ankara/EVRENSEL)