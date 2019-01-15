15 Ocak 2019 16:25

Bisiklet çalıştayı sona erdi

Don Kişot Bisiklet Kolektifi tarafından yapılan Bisiklet Çalıştayı sona erdi. Farklı konu başlıklarının yer aldığı çalıştaya katılım yüksek oldu.

Bisiklet çalıştayı sona erdi

Bisiklet Çalıştayı | Fotoğraf: Basın Bülteni

    • Paylaş

    Don Kişot Bisiklet Kolektifi tarafından Kuzey Ormanları Savunması’nın (KOS) öncülüğünde 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde Bisiklet ve Kent Çalıştayı’nın ikincisi TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi'nde gerçekleştirildi.

    Farklı konu başlıkları ve konuşmacıların yer aldığı Kent ve Bisiklet Çalıştayı’na farklı illerden bu sene de yüksek katılım oldu. Sekiz başlıkta yapılan sunuşlara ek olarak, ilk günün devamında forum gerçekleştirildi. Çalıştayın her aşaması Periscope aracılığıyla canlı olarak yayınlandı. 

    Çalıştayın ilk günü liseler arası düzenlenen 10. Kısa Film Yarışması’nda ödül alan ve yönetmenliğini Orkun Özcan’ın üstlendiği “İki Teker Bir Zil” belgeseli ile başladı. Devamında Don Kişot Bisiklet Kolektifi’nden Merve Vardar, “Gezegeni kurtarmak istiyor olamaz mıyız?” sloganı ile çalıştayın açılış konuşmasını yaptı.

    "BİSİKLETİN İCADI İLE KADINLARIN ÖZGÜRLEŞMESİ ARASINDA BİR BAĞLANTI VAR"

    Bisiklet ve Spor konu başlığında Sarper Günsal, bisikletin tarihsel gelişiminin yanı sıra şimdiye kadar düzenlenen bisiklet turları ve bisikletin bir spor dalı haline gelmesi süreci hakkındaki bilgilerini dinleyici ile paylaştı. Bisikletin icadı ile kadınların özgürleşmesi arasında bir bağlantı olduğunu ifade eden Sarper Günsal “çocukken bisiklete bindiyseniz eski günleri hatırlamak, o havayı bisiklet üzerinde tekrar hissetmek paylaşılmaz bir zevk” sözleriyle sunumunu tamamladı.

    Aydan Çelik, Bisiklet ve İstanbul başlığı ile İstanbul’a bisiklet selesinden bakmamızı sağlarken, bisikletle gezerken edindiği görsellerle ezber bozucu olan bu şehri tekrar bize yaşattı. İstanbul’u tanımak için en ideal şey bisiklet diyen Aydan Çelik, yedi tepesi olan bu şehrin bisiklet kullanmayı teşvik ettiğini bize göstermiş oldu.

    Bisiklet Çalıştayı | Fotoğraf: Basın Bülteni

    Çalıştayın ilk günü Nilüfer Belediyesi’nden Ali Cenk Algün’ün Bisiklet ve Yerel Yönetimler başlığı ile devam etti.  15 senedir aktif bir şekilde bisikletle ilgilenen Ali Cenk Algün, bir şehrin bisiklet dostu olabilmesi için gerekli başlıkların neler olduğundan bahsetti. Dünyadan verdiği örnekler ile beraber Bursa’nın Nilüfer ilçesinde şimdiye kadar neler yapıldığını izleyicilerle paylaştı. Kendi ilçelerinde yapmaya çalıştıkları düzenlemelerin Bursa’ya yayılması konusunda bütüncül bir yaklaşımın gerektiğini vurguladı.

    Don Kişot Bisiklet Kolektifi’nden Ege Sertçetin ve Betül Köse, Bisiklet ve Aktivizm başlığı altında kolektif ile ilgili bilgi paylaşımı yaparak sunumlarına başladılar. Dayanışmanın sadece bisiklette değil yaşamın her alanında bizi bir arada tutuğunu ve güçlendirdiğini söylemelerinin yanı sıra özellikle içinde bulunduğumuz zaman diliminde baskıcı rejimler sebebiyle bazı tur ve etkinliklerimizin kısıtlandığına vurgu yaptılar. Yerelde ve genelde beraber hareket ederek ve sadece günlük hayatımızı değiştirerek aktivizme katkıda bulunabileceğimizi bize hatırlatan kolektif üyeleri “Biz bir şey değiştirmekdikçe hiçbir şey değişmeyecek” diyerek günün son sunumunu tamamladılar.

    Çalıştayda yer alan konu başlıkları dışında da farklı konuların konuşulup fikir paylaşımının yapıldığı foruma dinleyici kitlesinden olan katılımlar ile çalıştayın ilk günü tamamlanmış oldu.

    Bisiklet Çalıştayı | Fotoğraf: Basın Bülteni

    ÇALIŞTAYIN 2. GÜNÜ

    Bisiklet ve Kent Çalıştayı’nın 2. günü “Bisiklet Şehri” film gösterimi ile başladı. Ardından birinci günün özeti yapıldıktan sonra günün ilk sunumu olan Bisiklet ve Sağlık başlığına geçildi.

    Fizyoterapist Semih Özdemir, Bisiklet ve Sağlık başlığında hava kirliliği ve bize olan olumsuz etkileri ile sunumuna başladı, devamında fiziksel hareketsizliği kırmak için bisiklet sürmenin en güzel alternatiflerden birisi olduğunu belirten konuşmacı son olarak bisiklet türleri ve bu türlere bağlı olarak doğru bir şekilde bisiklet üzerinde olmanın önemi ile sunuşunu tamamladı.

    BİSİKLET VE KADIN

    İkinci günün bir diğer konu başlığı Bisiklet ve Kadın’dı. Bu başlık altında İrem Çağıl şimdiye kadar yaptığı turlardan ve bu turlara nasıl karar verdiğinden sunumunun ilk bölümünde bahsetti. Yaptığı turları düşündüğünde tehlike olarak gördüğü tek şeyin insan olduğuna vurgu yapan İrem Çağıl, özellikle kadın olmanın bu işi daha da zorlaştırdığını söyledi. Bu zorluklara karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda da dinleyenleri bilgilendiren İrem Çağıl, turlarından bazı görselleri paylaştı. Konuşmasının ikinci kısmında bisikletin tıpkı diğer alanlarda olması gerektiği gibi toplumsal cinsiyet rollerinden arındırılması gerektiğine vurgu yaptı.

    BİSİKLET VE EKOLOJİ

    Don Kişot Bisiklet Kolektifi’nin bu çalıştayda ve çeşitli mücadele alanlarında dayanıştığı Kuzey Ormanları Savunması’ndan Başar Toros, Bisiklet ve Ekoloji başlığında dinleyicilere KOS’un icraatları ve ortaya koyduğu emeğin haricinde yaşam alanlarımızdaki tehditleri ve bu tehditlere karşı nasıl bir arada durmamız gerektiği ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Sunumu esnasında paylaştığı görseller ile yaşam alanlarımızın nasıl bir rant alanı haline getirildiği ve günden güne artan mega projelerin yaşamlarımıza nasıl zorla dahil edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

    BİSİKLET VE ERİŞİLEBİLİRLİK

    Çalıştayın son sunumu Bisiklet ve Erişilebilirlik konu başlığı altında Güneş Uyanıker tarafından yapıldı. Çalıştaya bir kamu kurumu çalışanı gözünden konuşmacı olarak katılmasının yanında, paylaştığı veriler ve kullanıcı-uygulayıcı düzleminde kendisine yöneltilen sorular sayesinde iletişimin ve toplumun ihtiyaçlarının uygulamada ne kadar önemli olduğunu bize tekrar hatırlattı.

    İki gün boyunca bisiklet temasının farklı başlıklarda harmanladığı çalıştay birçok katılımcı ile geniş kitlelere bisikletle “Gezegeni kurtarmak istiyor olamaz mıyız?” sorusunu sordu ve alınan cevaplar ile geleceğe umutla bakmamızın ne kadar doğru olduğunu bize gösterdi. (HABER MERKEZİ)

    Bisiklet Çalıştayı 12-13 Ocak’ta

    Bisiklet Çalıştayı 12-13 Ocak’ta

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Erken yaşta evlilikler TBMM gündeminde
    SONRAKİ HABER

    Makro Market işçileri, tazminat hakkı için Ankara’da
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    İktidar her şey yolundaymış gibi yapsa da, satışlar düşüyor işsizlik artıyor

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kürtlerin hamisi kim?

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Yalan üstü yalan...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Gezegene inmiş güzel insanlardan biriydi Nâzım Hikmet

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Ekümenik yani evrensel
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    KESK ek zam talebiyle ülke genelinde alanlara çıktı
    KESK ek zam talebiyle ülke genelinde alanlara çıktı

    KESK üyesi kamu emekçileri, kriz nedeniyle işçi ve emekçilerin yaşadığı yoksullaşmaya karşı ek zam talebiyle pek çok ilde eylemler düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    İbrahim Kalın: Sınırdaki güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak
    İbrahim Kalın: Sınırdaki güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Erdoğan'ın ABD'nin Suriye'den çekilişi ve ikili konuları görüşmek üzere 23 Ocak'ta Moskova'ya gideceğini açıkladı.

    YSK, görev sürelerini uzatan düzenlemeye itirazı reddetti
    YSK, görev sürelerini uzatan düzenlemeye itirazı reddetti

    YSK, YSK üyelerinin görev süresinin uzatılmasına yapılan itirazı reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    Nairobi'de bir otelde patlama meydana geldi: 1 ölü
    Nairobi'de bir otelde patlama meydana geldi: 1 ölü

    Nairobi’de bir otele bombalı saldırı düzenlendi. Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırı sonrası polisle saldırganlar arasında çatışma yaşandı.

    GÜNCELLENDİ
    YÖK: Üniversitelerin önündeki güvenlik tedbiri artırılacak
    YÖK: Üniversitelerin önündeki güvenlik tedbiri artırılacak

    YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, üniversite yerleşkelerin girişlerindeki güvenlik tedbirlerini artırma kararı alındı.

    Eşine fiziksel şiddet uygulayarak ağır yaralayan erkek tutuklandı
    Eşine fiziksel şiddet uygulayarak ağır yaralayan erkek tutuklandı

    Samsun'da evli olduğu kadına fiziksel şiddet uygulayıp ağır yaralayan erkek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Kredi borcunda gelecek taksitler de yapılandırma kapsamına alındı
    Kredi borcunda gelecek taksitler de yapılandırma kapsamına alındı

    Ziraat Bankasının kredi kartı borcunu için getirdiği yapılandırma imkânı yeni iletilen yönerge ile gelecekteki taksitleri kapsar hale getirildi.

    KAL’da öğrencilerin pansiyon odalarındaki görüntüleri gizlice çekildi
    KAL’da öğrencilerin pansiyon odalarındaki görüntüleri gizlice çekildi

    Kadıköy Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin pansiyon odalarındaki görüntüleri izinsiz çekildi. Okul müdürü tarafından ailelere gönderildi.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    GÜNCELLENDİ
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınladı
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınladı
    ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
    ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
    Bisiklet Çalıştayı sona erdi
    Bisiklet Çalıştayı sona erdi
    Google çalışanlarından sosyal medyada dev protesto
    Google çalışanlarından sosyal medyada dev protesto
    GÜNCELLENDİ
    İşsizlik oranı Ekim 2018'de 1,3 puan artarak 11,6 oldu
    İşsizlik oranı Ekim 2018'de 1,3 puan artarak 11,6 oldu

    İşsiz sayısı 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişi olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı Ekim 2018'de 3 puan yükselerek yüzde 22,3'e çıktı.

    Genel-İş Aliağa Temsilciliği: Asgari ücret zammı maaşlara yansısın
    Genel-İş Aliağa Temsilciliği: Asgari ücret zammı maaşlara yansısın

    Aliağa’da yüzde 4 ücret artışıyla kadroya geçirilen işçilerin ücretlerinin yükseltilmesi talebiyle toplanan imzalar bakanlığa gönderdi.

    Erken yaşta evlilikler TBMM gündeminde
    Erken yaşta evlilikler TBMM gündeminde

    HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş: Çocukların mı faillerin mi yanında olacaksınız?

    Saya işçileri işsizlikle boğuşuyor
    Saya işçileri işsizlikle boğuşuyor

    İzmir’de Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesindeki saya atölyelerinde çalışan binlerce işçi işsiz kaldı. Hâlâ çalışanlar ise işsiz kalmakla karşı karşıya.

    Cezaevinin ‘işkence’ yanıtı: Devlet hata eder, şikayetçi olmayın
    Cezaevinin ‘işkence’ yanıtı: Devlet hata eder, şikayetçi olmayın

    Rize Kalkandere Cezaevine sevk edilen 3 tutuklunun çıplak arama dayatmasını kabul etmediği için darbedildiği iddialarını aileler doğruladı.

    7 ülke Doğu Akdeniz gaz forumunu kuruyor
    7 ülke Doğu Akdeniz gaz forumunu kuruyor

    Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin; Doğu Akdeniz Gaz Forumunun Kahire’de kurulacağını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
    Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

    Kuru soğanda ithalatın önünü açmak için gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Suriyeli bir kadını öldürüp evini ateşe veren sanıklar adliyede
    Suriyeli bir kadını öldürüp evini ateşe veren sanıklar adliyede

    Beyoğlu'da Suriyeli bir kadını öldürüp kaldığı evi ateşe veren kadının erkek kardeşi A.K. ve kardeşinin arkadaşı M.D. adliyeye sevk edildi.

    Berkin'in cenazesine katılan Berkay Ustabaş'a 1 yıl sonra tahliye
    Berkin'in cenazesine katılan Berkay Ustabaş'a 1 yıl sonra tahliye

    Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı için, 1 yıldır tutuklu bulunan Berkay Ustabaş için tahliye kararı verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı
    Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu, Trump'la anlayış birliğine vardıklarını söyledi.

    Adıyaman'da bir okulun girişindeki çatı kardan çöktü
    Adıyaman'da bir okulun girişindeki çatı kardan çöktü

    Adıyaman'da Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi girişindeki çatı, kar yağışına dayanamayarak çöktü.

    Merkez Bankasında işçi kıyımı iddiası: Onlarca işçi işten atılacak
    Merkez Bankasında işçi kıyımı iddiası: Onlarca işçi işten atılacak

    Merkez Bankasında taşeron olarak çalışan 80-90 civarında işçinin işten atılacağı iddia edildi. Geçen ay garson olarak çalışan 20 işçi işten atılmıştı.

    Mansur Yavaş: İlk icraatımız, makam araçlarını azaltmak olacak
    Mansur Yavaş: İlk icraatımız, makam araçlarını azaltmak olacak

    Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Aday Tanıtım Toplantısı yapılıyor.

    Naylon yakıp kedinin gözlerine damlattılar
    Naylon yakıp kedinin gözlerine damlattılar

    Antalya'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler kedinin gözlerine yakılmış naylon damlattı. Kedi tedavide.

    Eren Eroğlu davasında sanıklara 'iyi hal indirimi' uygulandı
    Eren Eroğlu davasında sanıklara 'iyi hal indirimi' uygulandı

    Esenyurt'ta iş cinayetinde hayatını kaybeden Eren Eroğlu’nun davasında mahkeme, sanıklara verilen cezaları "iyi hal indirimi" uygulayarak indirdi.

    Sezai Temelli: Kayyım atanmış yerlere yerel demokrasiyi inşa edeceğiz
    Sezai Temelli: Kayyım atanmış yerlere yerel demokrasiyi inşa edeceğiz

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında konuştu.