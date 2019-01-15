Saya işçileri işsizlikle boğuşuyor

İzmir’de bulunan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesindeki saya atölyelerini ekonomik kriz vurdu. Kapanan çok sayıda atölyede çalışan binlerce işçi işsiz kalırken, hâlâ açık olan atölyelerde sigortasız ve düşük ücretlerle çalışanlar ise işsiz kalmakla karşı karşıya.

Türkiye’nin en büyük ayakkabı imalat merkezlerinden biri olan İzmir’in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi esnafları ve yanlarında çalışan saya işçileri zor günler yaşıyor. Nedeni ise doların yükselmesi ile birlikte yaşanan ekonomik krizden kaynaklı iş yapamaz hale gelmeleri. 500’den fazla işyerinin bulunduğu sitedeki atölye sahiplerinin büyük bir bölümü kapılarına kilit vurmuş durumda. Hâlâ açık olan atölyelerde ise, daha önceden alınmış siparişler yetiştirilmeye çalışılıyor.

Sigortasız ve düşük ücretlerle parça başı çalışan saya işçileri ve atölye sahipleri yaşadıkları ekonomik zorlukları anlattı.

YENİ YIL İŞSİZLİK GETİRDİ

Halihazırda çalışan saya işçilerinden biri olan Abdullah Taşdelen, ham madde olarak dışa bağımlı bir sektörde olmaları nedeniyle yaşanan ekonomik krizin kendilerini çok etkilediğini belirtti.

Ayakkabı imalatında kullanılan tüm malzemelerin dolar üzerinden ithal edildiğini, işverenin de yine dolar üzerinden maliyet çıkardığını dile getiren Taşdelen, bu durumun kendilerine dair yansımasının ise işten çıkarılmak olduğunu ifade etti.

Taşdelen, geçmişte 50 bine yakın işçinin çalıştığını belirttiği ayakkabıcılar sitesinde özellikle son 6 ayda işten çıkarılanlarla birlikte yüzde 70 oranında işçi çıkarımı yapıldığını kaydetti. Taşdelen, “40 senedir ayakkabı üretiminde çalışıyorum, her zaman sorunlar vardı ancak son zamanlarda bu sorunlar çığ gibi büyüdü. İnsanlar bu işi yapamayacak hale getirildi. Yeni bir yılın bize getirisi daha fazla işsizlik oldu” dedi.

‘SOKAĞA ÇIKMAYA UTANIYORUM’

Ayakkabı Ustası Tevfik Saraç | Fotoğraf: MA

11 yaşında başlayıp 50 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Ayakkabı Ustası Tevfik Saraç da, en eskilerinden biri olduğunu belirttiği sitedeki atölyesini 6 ay önce kapatmak zorunda kalmış.

İçerisinde bulundukları durumdan dolayı artık sokağa çıkmaktan utandığını söyleyen Saraç, “Geçen gün yaşlı başlı bir ustamız geldi yanıma hüngür hüngür ağladı. Çocuğuna servis parası için 5 lira verecek para bulamamış. Bundan daha vahim ne yaşayabiliriz? Yıllarını ustalık yaparak geçirmiş bir insanın evladına verecek 5 lira bulamamasını anlatmak için bir söz bulamıyorum” diye belirtti.

Eskiden dolup taşan sitede şimdilerde insan kalmadığını söyleyen Saraç, tepkisini “Bu mesleğe senelerini vererek öğrenmiş insanlar, ömrünü bir mesleğe vermiş insan bu saatten sonra ne iş yapabilir? Bizi bitirenlere soruyorum, ne yapacağız. Bu hükümet, bu siyasi anlayış gitmeden hiçbirimize çıkış yolu gözükmüyor” sözleriyle gösterdi.

‘EMEKLİYİM AMA GEÇİNEMİYORUM’

Emekli olmasına rağmen geçinebilmek için saya işçiliği yaptığını söyleyen Nihat Bozdağ (55) ise, emekli maaşıyla geçinemediklerinden dert yandı.

2 kızını okutabilmek, onların okul masraflarının altından kalkabilmek için gecesini gündüzüne katıp, çalıştığını anlatan Bozdağ, yaşadığı zorlukları “Günde en az 12 saat sayacılığın en zor kısmında çalışıyorum. Ocak’ta emekliye ne kadar zam yapıldığını hepimiz birlikte gördük. Bu işi bırakıp, sadece emekli maaşımla yine geçinemeyeceğim. Her koşulda çalışmaya devam ediyoruz” sözleriyle dile getirdi. (İzmir/MA)