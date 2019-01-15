15 Ocak 2019 15:38
Son Düzenlenme Tarihi: 15 Ocak 2019 18:59

KESK ek zam talebiyle ülke genelinde alanlara çıktı

KESK üyesi kamu emekçileri, kriz nedeniyle işçi ve emekçilerin yaşadığı yoksullaşmaya karşı ek zam talebiyle pek çok ilde eylemler düzenledi.

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KESK ek zam talebiyle ülke genelinde alanlara çıktı

Fotoğraf: Evrensel

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    KESK üyesi kamu emekçileri ekonomik kriz, döviz kurundaki artış ve yüksek enflasyon nedeniyle yaşadıkları yoksullaşmanın giderilmesi için ek zam talebiyle yurt genelinde eylem ve açıklamalar yaptı.

    Ankara’da Ulus Heykeli önünde bir araya gelen KESK Ankara Şubeler Platformu, hükümetin Ali Cengiz oyunlarıyla enflasyonu düşük gösterdiğini söyledi. Açıklamaya KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün de katıldı. Yoğun yağışa rağmen gerçekleşen açıklamayı KESK Ankara Şubeleri Platformu Dönem Sözcüsü İsmet Meydan yaptı. KESK, kamu emekçileri ve emeklilerin maaşlarına hedeflenen değil, yaşanan gerçek enflasyon oranında satın alma gücünde yaşanan azalma ve ekonomik büyüme oranları dikkate alınarak artış yapılmasını istedi.

    ‘ENFLASYONU DÜŞÜRMENİN DEĞİL, DÜŞÜK GÖSTERMENİN YOLLARI ARANIYOR’

    Meydan, ülkeyi yönetenlerin 5 milyon kamu emekçisi ve emeklisine verilmesi gereken enflasyon farkını düşük tutmak için her yolu denediğini belirterek, çarşıda, pazarda fiyatlar sürekli artarken, resmi enflasyon rakamlarının sürekli düşmesinin mümkün olmadığını vurguladı. TÜİK’in hayat pahalılığı, faiz ve döviz kuru artarken enflasyonun düştüğüne ilişkin rakamlarına tepki gösteren Meydan, temel tüketim ve ihtiyaç maddelerinde yaşanan gerçek enflasyonun en az yüzde 50’ler civarında olmasına rağmen, TÜİK’in resmi enflasyonu yüzde 20,3’te tutmayı başardığını belirtti. Meydan, “Daha 5-6 ay öncesine kadar, ‘IMF’ye borç verecek hale geldik’ diye övünenler, IMF reçetesine sarılmıştır. IMF’nin çalışanlara hedeflenen enflasyona göre ücret verilmesi, enflasyon hedeflenenden yüksek çıktığında ise mevcut fark verilmesi uygulamasından vazgeçilmesi tavsiyesine harfiyen uyulmuştur. İktidara da enflasyonu düşürmek değil, belirlenmiş hedefe uygun olarak düşük gösterecek yöntemler bulmak kalmıştır” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    ‘ALİ CENGİZ OYUNLARIYLA DÜŞÜRÜLEN ENFLASYON’

    Enflasyonu düşük göstermek için alınan söz konusu önlemlerin hemen etkisini gösterdiğini, Kasım ayında enflasyonun yüzde 1,44 düştüğü hatırlatan Meydan, “TÜİK Aralık’ta ise kantarın topuzunu hepten kaçırmış, Ali Cengiz oyunlarıyla Aralık enflasyonu ise yüzde 0,40 puan düşmüş, yıllık enflasyon ise yüzde 20,3 ile YEP ile belirlenen hedefin altına indiği açıklanmıştır” dedi. “Hedefleri tutturduk” söyleminin inandırıcı hiçbir yönü olmadığını vurgulayan Meydan, “Çünkü ortada olan şey hedef tutturma değil, yıllardır oynanan Ali Cengiz oyunlarına yenilerini ekleyerek bulunan rakamları enflasyon diye yutturma çabasından ibarettir” ifadelerini kullandı. Kamu emekçilerinin bordrolarının bu oyunları açığa çıkarttığını ve artan yoksulluğu belgelediğini ifade eden Meydan, halkın aklıyla dalga geçildiğini kaydetti.

    ‘KAŞIKLA VERİLEN ZAM CEBE GİRMEDEN VERGİYE GİDİYOR’

    Meydan, 31 Aralık 2018 tarihinde açıklanan yeni Gelir Vergisi tarifesinin de çalışanların soyulmasına devam edileceğini gösterdiğini belirterek, emekçilere kaşıkla verilen enflasyon farkı ve maaş zammının daha cebe girmeden vergiye gittiğini söyledi. Meydan, kamu hizmetleri alanında ekonomik krize karşı ses yükselten tek sendikanın KESK olduğunu vurgulayarak, “Lafa gelince beş milyon kamu emekçisi ve emeklisinin tek yetkilisi gibi gösterip böbürlenenler sıra işe, emeğin haklarını savunmaya gelince ortada gözükmemektedir” dedi. Meydan, kamu emekçileri ve emeklilerin yıllardır yaşadığı kayıpların giderilmesi için artan enflasyon ile hükmünü yitiren toplu sözleşmenin derhal yenilenmesini, maaşlara hedeflenen enflasyon oranında değil, yaşanan gerçek enflasyon oranında, satın alma gücünde yaşanan azalma ve ekonomik büyüme oranları dikkate alınarak artış yapılmasını istedi. Meydan, elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt, ekmek gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamların geri alınmasını, vergi adaletsizliğine ve vergi dilimi soygununa son verilmesini talep ettiklerini söyledi.

    İSTANBUL’DA KESK ÜYELERİ BORDO YAKTI

    Fotoğraf: Evrensel

    KESK İstanbul Şubeler Platformu da “Krizin bedelini krizi yaratanlar ödesin” diyerek Cağaloğlu’da bulunan İstanbul Defterdarlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Yağmurlu havaya rağmen yoğun katılım sağlanan eylemde açıklama sonrası emekçiler bordrolarını yaktı.

    “Rakamlar sahte yoksulluk gerçek” pankartı açan emekçiler sık sık “Sefalete teslim olmayacağız”, “Krizin faturasına patronlar ödesin”, “İnsanca yasamak istiyoruz” sloganları attı. Emekçiler adına ortak açıklamayı KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mesut Mike gerçekleştirdi.

    İZMİR’DE YAĞMURA RAĞMEN BASIN AÇIKLAMASI

    Fotoğraf: Evrensel

    KESK İzmir Şubeler Platformu da ek zam talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Konak Kemeraltı girişindeki eylemde kamu emekçilerinin maaşlarının enflasyon oranında yeniden düzenlenmesi istendi. 'Toplu Sözleşme Yenilensin. Ek Zam İstiyoruz. Vergi Dilimi Uygulamasına Son Verilsin' pankartı açılırken 'İnsanca Bir Yaşam İstiyoruz', 'Sermayeyi Değil Emekçiye Bütçe', 'KHK'lar Gidecek Biz Kalacağız' ve 'Vergide Adalet İstiyoruz' sloganları atıldı.

    Basın metnini okuyan Dönem Sözcüsü ve SES İzmir Eş Şube Başkanı Hülya Ulaşoğlu, çarşıda, pazarda fiyatlar sürekli artarken, resmi enflasyon rakamlarının sürekli düşmesi mümkün olmadığını ifade ederek “Bizler, KESK’e bağlı sendikaların üyeleri olarak insanca yaşama yetecek bir ücret, güvenceli çalışma, güvenli bir gelecek mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

    KAYSERİLİ EMEKÇİLER: KAYIPLARIMIZ KARŞILANSIN

    Fotoğraf: Evrensel

    Kayseri’de de KESK üyeleri “Ek zam istiyoruz, kayıplarımız karşılansın” diyerek açıklama yaptı. KESK adına konuşan SES Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya, “İnsanca yaşama yetecek bir ücret, güvenli çalışma ve güvenli bir gelecek istiyoruz” diye konuştu.

    ‘BORDROLARIMIZ OYNANAN ENFLASYON OYUNUNU GÖSTERİYOR’

    Fotoğraf: Evrensel

    Eğitim Sen Adana Şubesi ise maaş günlerinde ek zam talebinde bulundu. Eğitim Sen Adana Şubesi’nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Şube Başkanı İrfan Doğan, “Bugün kamu emekçileri olarak elimize geçen maaşlarımızı gösteren bordrolarımız yapılan oyunları açığa çıkarmakta, artan yoksulluğumuzu belgelemektedir” dedi.

    EMEKÇİLER ELAZIĞ’DA DA EYLEM YAPTI

    Fotoğraf: Evrensel

    KESK Elazığ Şubeler Platformu ise Hozat Garajı Meydanı’nda bir araya gelerek bordro yakma eylemi gerçekleştirdi. Eylemde konuşan SES Elazığ Şube Başkanı Derya Coşkun “Sadece kamu emekçilerinin değil tüm ücretli kesimlerin yaşamını alt üst eden ekonomik krize karşı kamu hizmetleri alanında sesini yükselten tek konfederasyon KESK olmuştur” diyerek yıllardır yaşadıkları kayıpların giderilmesi için tüm kamu emekçilerini kendi temel talepleri için birlikte mücadele etmeye davet etti.

    ZONGULDAK’TA EK ZAM EYLEMİ

    Fotoğraf: Evrensel

    KESK Zonguldak Şubeler Platformu, 'Enflasyon farkı zam değildir’, ‘Toplu sözleşme yenilensin’, ‘Ek zam istiyoruz’, ‘Vergi dilimi soygununa son verilsin’ talepleriyle Zonguldak Vergi Dairesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı KESK Zonguldak Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hayri Anıl Çetin yaptı.

    SAMSUN’DA EMEKÇİLER BORDRO YAKTI

    Fotoğraf: Evrensel

    KESK Samsun Şubeler Platformu da Samsun Vergi Dairesi önünde basın açıklaması yaparak sahte enflasyon rakamları ile kamu emekçilerinin maaşlarının eritilmesine tepki gösterdi. KESK Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Suat Yıldız’ın yaptığı açıklamanın ardından emekçiler bordro yakarak hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

    KESK'İN KAYIPLARIN GİDERİLMESİ İÇİN TALEPLERİ:

    • Hükmünü çoktan yitiren toplu sözleşme derhal yenilenmelidir.
    • Maaşlarımızda hedeflenen enflasyon oranında değil, yaşanan gerçek enflasyon oranında, satın alma gücümüzdeki azalma ve ekonomik büyüme oranları dikkate alınarak EK ZAM yapılmalıdır.
    • Öncelikle adil bir vergi düzeni için az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması ilkesi hayata geçirilmeli. Çalışanların vergi yükünün artmaması için vergi dilimleri en az enflasyon ve milli gelir artış oranında (kişi başına milli gelir artışı oranında) artırılmalıdır.
    • Tüm yükü emekçilerin sırtına yıkan vergi adaletsizliğine ve vergi dilimi soygununa son verilmelidir. Kar ve faiz gelirlerinin, servetin vergilendirilmesine dayalı bir sistem kurulmalıdır.
    • Asgari ücret tümüyle vergiden muaf olmalıdır.
    • İşçilerin, kamu emekçilerinin mevcut maaşlarından-ücretlerinden brüt asgari ücret düşüldükten sonra kalan tutarlara %10 oranlı gelir vergisi uygulanmalıdır.
    • Temel tüketim maddeleri ve hizmetlerden alınan dolaylı vergiler kaldırılmalıdır.
    • Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır.
    • Toplanan vergiler savaşa, ranta değil, tüm vatandaşlara ulaşılabilir, nitelikli, piyasadan azade kılınmış kamu hizmetlerinde kullanılmalıdır.
    • OHAL KHK’leri ile herhangi bir hukuki delil ve mahkeme kararı olmadan işinden ekmeğinden edilen tüm kamu emekçileri işine iade edilmelidir.
    • Tüm kamu emekçilerini kapsayan, adil bir ek gösterge sistemi hayata geçirilmelidir.
    • Zorunlu BES uygulamasına derhal son verilmeli, kamu emekçilerinin ek ödemeleri sigortalanarak bireysel emeklilik değil kamusal emeklilik geliştirilmelidir.
    • Elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt, ekmek, toplu taşıma gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamlar tamamen geri alınmalı, temel tüketim ürünlerine hiçbir şekilde zam yapılmamalıdır.
    • (YEP) Yeni Ekonomik Program ile Kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmayı hedefleyen her türlü güvencesiz istihdam tipine ve esnek çalışma, performans gibi güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmelidir. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
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