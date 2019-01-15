Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Dubai Port limanında işten atmalar devam ediyor.

Daha önce gazetemize ulaşan, mektup gönderen Dubai Port işçileri, limanda işten atmanın bahanesinin çok olduğunu dile getirmişti, işçilere birleşme çağrısı yapmıştı.

Gazetemize ulaşan bir başka işçi de kıyımın devam ettiğini belirterek şöyle dedi:

"Mart 2018'de işe girdim. CFS bölümünde çalışıyordum. İki hatalı ürün çıkarmamdan kaynaklı iş akdim fesh edildi. 25/2'den atıldım, yani tazminatsız işten atıldım. Hiç kimseye hakaret de etmedim. Sadece verilen emirleri yerine getirdim ama işten atıldım" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)