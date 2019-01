Google çalışanlarından sosyal medyada dev protesto

Google çalışanları, şirketteki cinsel taciz ve suistimal şikayetlerinde tahkime gidilmesini zorunlu kılan kuralı protesto etmek için bugün sosyal medyada dünya çapında bir kampanya düzenliyor.

Şirketin çalışanları, #EndForcedArbitration (zorunlu tahkime son) etiketiyle Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından şirketin cinsel taciz ve eşitsizlik politikalarını protesto edecek. Bu etiketin yanı sıra #googlewalkout #MeToo #TimesUp #DumpForcedArbitration etiketleri de kullanılacak.

Tune into @endforcedarb tomorrow Tue, Jan 15 from 9am - 6pm EST to learn about how forced arbitration denies 60 million Americans access to their civil rights. https://t.co/WswZ7qMADa #EndForcedArbitration #googlewalkout #MeToo #TimesUp #DumpForcedArbitration