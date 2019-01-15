Merkez Bankasında işçi kıyımı iddiası: Onlarca işçi işten atılacak

Merkez Bankasının temizlik ihalesi sözleşmesinin 31 Ocak’ta sona ermesini öne sürerek Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikasına üye 136 işçiden yaklaşık 80-90 işçiyi işten çıkaracağı öne sürüldü. Evrensel’e konuşan Merkez Bankası’nda çalışan bir temizlik işçisi, Merkez Bankası’nda çalışan 170 taşeron temizlik işçisinden 136 işçinin Hak-İş’e üye olmaları sonrasında temizlik ihalesi sözleşmesinin bitmesi neden gösterilerek sendikaya üye olan 80-90 işçinin işten atılacağını söyledi. Merkez Bankasının taşeron şirkete bildirim yaptığını duyduklarını aktaran işçi, “Listeler hazırlanmış ama bize kimse bildirimde bulunmadı. 1 Şubat’ta bir kısmımızı güvenlik içeri almayacak ama kimlerin işten atıldığını bilmiyoruz” dedi.

İşçi, Merkez Bankası Lojistik Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Savcılığa başvurduklarını, önümüzdeki hafta da Çalışma Bakanlığı’nda çeşitli girişimlerde bulanacaklarını ifade ederken “Geçtiğimiz ay da farklı sebeplerden Merkez Bankası’nda garson olarak çalışan 20 taşeron işçi arkadaşımız işten atılmıştı. Şu anda Merkez Bankasında tam bir işçi kıyımı var” dedi. Merkez Bankasının statüsü nedeniyle kapsam dışı kalıp kadroya geçemeyen taşeron işçiler, temizlik ihalesi sözleşmesinin bitişi nedeniyle değil sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılmak istendiklerini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)