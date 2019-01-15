Kılıçdaroğlu: Ankaraya'yı Mansur Yavaş yönetecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATO Congresium'da Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Trump'ın "Kürtlere saldırırsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" sözlerine tepki gösterek Kılıçdaroğlu, "Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse tehdit edemez" dedi.

CHP, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mansur Yavaş'ı açıklamıştı. Toplantıda Mansur Yavaş da konuşma yapacak.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

- "Bir beton ormanıyla karşı karşıyayız. Ama bunu değiştireceğiz. Kötü kader sürekli değildir, değiştireceğiz. Bunu bir kişinin kararlılığıyla değiştireceğiz. O kişi ve arkadaşları Ankara'yı çağdaş bir yaşam kenti haline getirecek. O kişinin adı Mansur Yavaş. Ankara'nın kaderini değiştireceğiz. En görkemli başkentlerinden olacak Ankara.

- "Biz yani sosyal demokratlar her kuruşun hesabını millete vermeyi görev ediniriz. Millete hesap vermek bizim temel görevlerimizden biridir. Sayın Mansur Yavaş da harcadığı her kuruşun hesabını millete verecek.”

- "Cumhuriyet’in 100. yılında Ankara’yı Mansur Yavaş yönetecek. Ankara’nın kaderini değiştireceğiz."

Kılıçdaroğlu'nun ardından konuşan Mansur Yavaş'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

- "Oy veren, vermeyen bütün Ankaralılara adil ve eşit hizmet vermeyi; izzet, şeref ve kul hakkının gereği sayacağız."

- "Alnının teriyle üreten, emek veren Belediye personelini, herhangi bir kişisel nedenden dolayı işten çıkarmayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız."

- "Öncelikle insanımıza temiz hava, musluktan içilebilir su, 24 saat ve konforlu bir ulaşım vaat ediyoruz. İnsanların güvenli bir şekilde kullanabileceği, toplamda en az 32 kilometrelik bisiklet yolunu şehrimize kazandıracağız."

- "Kamusal açık alanlarda internete ücretsiz ulaşım hakkını önemsiyoruz."

- "Çarpık kentleşmeye ve ranta dayalı imar uygulamalarına asla izin vermeyeceğiz. Yatay mimariyi özendirip, sağlıklı şehirler meydana getirmeyi planlıyoruz."

- "Çevreci ve yeşil enerjiyi her alanda kullanacak ve teşvik edeceğiz. Yeşil kuşakla çevrilmiş Ankara’nın içerisinde, peyzaj betonuyla kuşatılmış doğal park ve yaşam alanlarıyla kente nefes aldıracağız. Ankara’mızı betona değil yeşile boğacağız."

- "Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin uzun yıllardır süren, yurt dışından fidan ve ağaç getirme uygulamasına son vereceğiz."

- "Bu anlamda, Atatürk’ün bize emanet ettiği Ankara’mızın, dünya başkentleri arasında layık olduğu değere kavuşması için çalışacağız.

- "Sonuç itibariyle, hayat kalitesinde, dünyanın zirvesinde bir Ankara tasarlıyoruz."

- "Ve buradan söz veriyoruz, belediyedeki görevimize başladığımızda ilk icraatımız; makam araçlarını azaltmak ve şahsımınki de dahil olmak üzere, belediyeye ait bütün makam araçlarının çakırlarını sökmek olacaktır. Ankara halkı ile bütünleşeceğiz. Ayrıcalıklı davranmayacağız."(HABER MERKEZİ)