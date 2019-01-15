Adalet Nöbeti’nde 3 kişi gözaltına alındı

Halkın Hukuk Bürosu (HHB) ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi tutuklu avukatlar için Adalet Nöbeti tutan Avukat Didem Baydar Ünsal ile nöbete destek veren iki kişi gözaltına alındı.

HHB ve ÇHD üyesi 17 avukat, “Terör örgütü üyeliği” ve “Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılandıkları davadan 14 Eylül 2018’de tahliye edilmişti. Tahliye kararından 8 saat sonra 12 avukat hakkında “tutuklamaya yönelik yakalama” kararı çıkarılmıştı. Aralarında ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Ahmet Mandacı, Aytaç Ünsal, Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu ve Behiç Aşçı’nın bulunduğu avukatlar haklarında çıkarılan yakalama kararı ile tekrardan tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Tutuklu avukatlardan Aytaç Ünsal’ın eşi Avukat Didem Baydar Ünsal meslektaşlarının durumuna ve yaşanılan hukuksuzluğa dikkat çekmek amacıyla Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde Adalet Nöbeti başlattı. Her salı saat 10.00 ile 13.00 arasında tutulan nöbetin beşinci haftasında, tutuklu avukatlardan Aycan Çiçek’in annesi Saniye Çiçek ve Tayatlı Aileler Ünsal’a eşlik etti. Nöbete katılanlar ellerinde, “Halkın avukatlarına özgürlük” yazan dövizler taşıdı.

‘ÇOCUKLARIMIZI CEZAEVİNDE ÇÜRÜTMEK İÇİN OKUTMADIK’

Nöbet sırasında konuşan Avukat Didem Baydar Ünsal, adalet için sesini çıkartan herkesin sesinin boğulmaya çalışıldığını ifade etti. Ünsal, “Gözaltı tehditleriyle bizi yıldırmaya çalışıyorlar ama asla yılmayacağız. Sessizliğin içinde ses olmaya, sessizliğin karanlığını aydınlatmaya devam edeceğiz. Sesimizi boğamayacaklar.” dedi. Aycan Çiçek’in annesi Saniye Çiçek de şöyle konuştu: “Adaletsizce yargılanan çocuklarımızın özgürlüğünü istiyoruz. Evlatlarımız bırakılsın istiyoruz. 1 buçuk senedir çektik. Biz bu çocukları cezaevlerinde çürütmek için okutmadık. Halkın avukatlarına özgürlük istiyoruz.”

Konuşmaların ardından sessiz bir şekilde adliye önünde devam eden nöbete polis müdahale etti. Müdahale sonucu Avukat Didem Baydar Ünsal ve Ünsal’a destek olmak için nöbete katılan Hasan Kocaman ile Batuhan Şen isimli iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ünsal, Kocaman ve Şen Sanayi Polis Merkezine götürüldü. (İstanbul/EVRENSEL)