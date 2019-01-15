15 Ocak 2019 12:07

Tutuklanan ve işini kaybeden gazeteci Metin Bekiroğlu dava açacak

Gazeteci Metin Bekiroğlu, kapalı olduğu belirlenen bir hat ile paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 55 gün cezaevinde kaldı, işini kaybetti.

Tutuklanan ve işini kaybeden gazeteci Metin Bekiroğlu dava açacak

Gazeteci Metin Bekiroğlu | Fotoğraf: MA

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    Gazeteci Metin Bekiroğlu, GSM şirketinin kapalı dediği hat ile sosyal medyadan “örgüt propagandası” yapıldığı iddiasıyla tutuklandı, 55 gün cezaevinde kaldı, işini kaybetti, sonra beraat etti. Şimdi dava açmaya hazırlanıyor.

    Diyarbakır’da gazeteci Metin Bekiroğlu, 30 Ocak 2004 ile 9 Kasım 2005 tarihleri arasında kullandığı cep telefonu hattını, GSM şirketine yaptığı başvuruyla resmen iptal ettirdi. Uzun süre kullanım dışı kalan numara, 2010 ile 2014 yılları arasında ilgili GSM şirketi tarafından Y. Ç. adlı bir kadına verilerek aktifleştirildi. 2014 yılı ortalarında ise belirlenen yasal süre içerisinde kontör yüklenmemesinden dolayı GSM şirketi tarafından Y. Ç.’nin aboneliği iptal edilerek numara kullanıma kapatıldı.

    GSM şirketinin kayıtlarında da kapalı olduğu tespit edilen dönemde, 20 Ocak-Haziran 2016 tarihleri arasında twitter adlı sosyal medyadan bir dizi paylaşımlar yapıldı.

    BEKİROĞLU TUTUKLANDI

    GSM şirketi kayıtlarında kapalı olduğu tespit edilen numarayla Twitter üzerinden “örgüt propagandası” yapıldığı iddiasıyla Gazeteci Metin Bekiroğlu 14 Ağustos 2016’da tutuklandı.

    Bekiroğlu’nun yargılanması, Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapıldı. Bekiroğlu, numaranın kendisine ait olmadığını söylerken, mahkeme, konuyla ilgili GSM şirketine numaranın kime ait olduğunun kendilerine bildirmesini istedi. GSM şirketi, numaranın 30 Ocak 2004 ile 9 Kasım 2005 Metin Bekiroğlu tarafından kullanıldığını, numaranın 2010 yılına kadar kullanım dışı olduğunu, 2010 ile 2014 yılları arasında numaranın Y. Ç. adlı bir kadın aboneye tahsis edildiğini, o tarihten sonra ilgili numaranın kullanım dışı olduğunu belirtti.

    Mahkeme, her türlü şüpheden uzak, kesin delil elde edilemediğinden Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde 55 gün tutuklu kalan Bekiroğlu’nun beraatına karar verdi.

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

    Bekiroğlu’nun tutuklanmasıyla çalıştığı yerel gazete, hakkında Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında dava açılan gazetecilerin işine son verilmesine ilişkin yasal düzenlemeyi gerekçe göstererek işine tazminatsız son verdi. Soruşturmada ihmalleri olan kamu görevlileri ve GSM şirketi hakkında açık ihmalleri ve sahte delil üreterek beni mağdur ettikleri için suç duyurusunda bulunup tazminat davası açacağını söyleyen Bekiroğlu, “Bu açıkça bölgede yaşayan yurttaşların tutuklanmaları ve sindirilmesi için ne kadar sahte delillerin üretildiğinin göstergesidir. Aynı zamanda mağduriyetlerin yaşatıldığı bölgede, gazetecilik yapanların ne gibi zorluklarla karşılaştıklarının da ispatıdır” şeklinde konuştu. (Diyarbakır/MA)

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