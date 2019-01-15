Bütçe açığı, YEP'teki beklentinin de üzerinde çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2018 sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngördüklerini söyleyerek, "Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimizle uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP'te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından 2018 yılının aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

YEP'te 2018 sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngördüklerini belirten Albayrak, "Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimizle uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP'te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Ekonomik Program’da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur.



YEP’te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 15 Ocak 2019

Bütçe gelirlerinin geçen yıl ocak-aralık döneminde yüzde 20,2 artarak 757,8 milyar liraya ulaştığını belirten Albayrak, "Vergi gelirleri yüzde 15,8 artış göstererek 621,3 milyar liraya çıktı. Ocak-aralık dönemi bütçe giderleri ise yüzde 22,4 artarak 830,5 milyar lira oldu. Aralıkta bütçe açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalış göstererek 18,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Aralıkta bütçe gelirleri yüzde 19,9 artış göstererek, 55,9 milyar liradan 67 milyar liraya ulaştı." dedi. Albayrak, şunları söyledi: "16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansıyla 2018'i tamamladık. Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden sapmayacağız. Güçlü maliye politikası, para politikasıyla eş güdümlü olarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacaktır." (HABER MERKEZİ)