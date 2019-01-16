Bir otoparkta cenazesi bulunan kadının intihar ettiği ortaya çıktı

Adana'da bir sitenin otoparkında cenazsesi bulunan Perihan Büyükbayram'ın, bir süre önce kiraladığı 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Büyükbayram'ın kanser olduğu, hastalığını da ailesinden gizlediği belirlendi.

DHA'da yer alan habere göre, olay 15 Ocak'ta sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah evlerinden çıkan yurttaşlar, sitenin otoparkında hareketsiz yatan kadını görüp polisi aradı. Yapılan kontrolde, kadının yaşamının yitirdiği belirlendi. Cenazenin evli ve 2 çocuk annesi Perihan Büyükbayram'a ait olduğunu belirleyen ekipler, kadının yakınlarına ulaştı. Eşiyle birlikte bir firmayı işleten Büyükbayram'ın otomobili de yol kenarında park halinde bulunmuştu.

Perihan Büyükbayram'ın ailesi | DHA

Olay yerine gelen Perihan Büyükbayram'ın eşi Cüneyt Büyükbayram ve kardeşi olduğu öğrenilen Aylin adında bir kadın ise, ölüm haberine inanmayarak duygusal anlar yaşadı. Ablası Aylin, sitenin duvarına yaslanarak, "Kardeşimin burada ne işi var. Buralar bizim hiç bilmediğimiz bir mahalle. Bu apartmanda hiç kimseyi tanımıyoruz" dedi.

Perihan Büyükbayram'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.

ARKASINDA İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞ

​Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Büyükbayram'ın üzerinde polis, ailesine ve eşine yazılmış bir intihar notu buldu. Bir süre önce kanser teşhisi konulduğu tespit edilen Büyükbayram'ın, kiraladığı 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Aynı zamanda antidepresan ilaçları kullandığı belirtilen Büyükbayram'ın, üzerindeki notlarda, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Arkamdan kimse üzülmesin, ben ölünce kimse acı çekmesin' yazdığı belirtildi. Perihan Büyükbayram'ın kanser olduğunu ailesinden gizlediği belirlendi.

Polisin, Urfa'da bulunan ev sahibinin ifadesine başvurucağı ifade edildi. (HABER MERKEZİ)