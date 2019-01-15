Adana'da bir kadın otoparkta ölü bulundu

Adana'da bir kadın, merkez Sarıçam ilçesindeki bir apartmanın otoparkında ölü bulundu.

AA'nın haberine göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkında yerde hareketsiz yatan kadını gören yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırmada, kadının Perihan Büyükbayram olduğu tespit edildi.

Büyükbayram'ın otomobili ise olayın meydana geldiği yere yaklaşık 50 metre mesafede park halinde bulundu. Olay yerine Büyükbayram'ın eşi ve kardeşleri geldi. Bu arada, Büyükbayram'ın o bölgede ikamet etmediği belirlendi. Yakınları da neden orada olduğunu bilmediklerini iddia etti. Kadının cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (HABER MERKEZİ)