15 Ocak 2019 11:15

Maaşı kesilen emeklinin KDK'ya başvurusu 500 bin kişiyi kurtardı

SGK, emekli Mustafa Demirci'nin maaşını prim günü eksik diyerek kesti. Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girince Demirci'nin maaşı yeniden bağlandı.

Maaşı kesilen emeklinin KDK'ya başvurusu 500 bin kişiyi kurtardı

Emekli Mustafa Demirci | Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), prim günü eksik diye maaşını kesip, bu süre içinde verilen maaş ve sağlık giderlerinin karşılığı olarak 109 bin TL'yi geri istediği 20 yıllık emekli 75 yaşındaki Mustafa Demirci'nin mağduriyetinin 1,5 yıl önce haber olmasının ardından Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) devreye girdi. Demirci'nin mağduriyeti giderilip, maaşı yeniden bağlanırken KDK Başkanı Başdenetçi Şeref Malkoç, Mustafa Demirci’nin durumundaki 500 bin kişinin bu emsal karar ile maaşının kurtulduğunu açıkladı.

    DHA'nın haberine göre, Ankara'da yaklaşık 20 yıl fırıncılık yaptıktan sonra 1997 yılında memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine yerleşen ve eksik kalan primlerini yatırarak Ordu SGK'dan emekli olan Mustafa Demirci'nin hayatı, Nisan 2017'de SGK'dan gelen bir evrakla alt üst oldu. Gelen evrakta '1973 yılı hizmetinizden 174 gün sigortalı hizmetinizin size ait olmadığı tespit edildiği için aylığınız başlangıç itibariyle durdurulmuştur' denildi. Bunun üzerine soluğu SGK'da alan Mustafa Demirci'ye, "1973 yılında başkasının primi size yatırılmış bu iptal edildi. Sizin 174 gün borcunun var. Bu borcu öderseniz maaş almaya devam edersiniz" denildi.

    ASIL ŞOKU İKİNCİ GELEN EVRAKTA YAŞADI

    Tekrar maaş almak için 6 aylık borcunu yatırmayı kabul eden Mustafa Demirci, asıl şoku ikinci gelen evrakta yaşadı. SGK'nın gönderdiği bu evrakta Demirci, emekli olduktan sonra aldığı maaş karşılığında faizsiz olarak kuruma 105 bin 605 TL borçlandırıldı. Bir ay içerisinde borcunu ödemesi istenen Demirci, Ankara'da yaşayan çocuklarından yardım istedi. Oğlu Asım Demirci'nin yardımıyla Ordu SGK İl Müdürlüğü Altınordu Sosyal Güvenlik Merkezine itiraz dilekçesi yazan Demirci'ye bu kez sağlık hizmetleri karşılığında 3 bin 675 TL borcu olduğu yönünde başka bir evrak gönderildi.

    Emekli Mustafa Demirci'ye SGK tarafından gönderilen tebligat | Fotoğraf: DHA

    "DAHA ÖNCE NEDEN BİLDİRMEDİLER"

    Demirci'nin yazdığı itiraz dilekçesine SGK, "İptal günleriniz nedeniyle adınıza oluşturulan borç her ne kadar kurum hatası var olarak girilmişse de yıllar içerisinde tarafınızca kullanılmış bir para olması nedeniyle borcunuzun iptali söz konusu olmayıp, eksik günlerinizi tamamlamanız karşılığında tarafınıza yeniden emekli maaşı bağlanacağı hususu" şeklinde cevap verildi.  

    Mustafa Demirci, "Bana 19 yıldır neden bildirmediler açığım olduğunu. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. İtirazıma verdikleri cevapta kurum hatası diyorlar. Kurum hatasıysa ben neden cezalandırılıyorum. SGK'dan şikayetçiyim, dava açacağım" demişti.  

    KDK'YA BAŞVURDU

    Mustafa Demirci, daha sonra Kamu Denetciliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mustafa Demirci ile görüştü. Malkoç, "Aradan 20 yıl geçmiş, 20 yıldan beri emekli maaşınızı almışsınız sonradan bu durum ortaya çıkmış. Belli ki burada bir aksaklık var. Ama aksaklık nerdedir, siz mağdur edilmeden bu nasıl düzeltilebilir bunu biz SGK ile oturup karşılıklı görüşeceğiz." dedi.

    Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Başdenetçi Şeref Malkoç, 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, SGK'dan 20 yıldır aldığı maaş, 'hatalı bağlanmış' diye kesilen Mustafa Demirci’nin sorununun çözüldüğünü, KDK’nın bu örnek kararıyla aynı durumdaki on binlerce emeklinin maaşının kesilmekten kurtarıldığını açıkladı. Malkoç, KDK kararlarının etkisini Mustafa Demirci'yi örnek vererek aktardı. Mustafa Demirci'nin 1997’de emekli olduğunu, 20 yıl maaş aldıktan sonra 1973’ten kalan prim borcu olduğununun kendisine bildirildiğini aktardı.

    'DEVLET KENDİ HATASI SONUCU MAAŞ KESEMEZ'

    SGK’nın “Hata yapılmış. Sen bizden 20 yıldır fuzuli maaş alıyorsun, geri öde” yazısı üzerine Demirci’nin KDK’ya başvurduğunu anlatan Malkoç, bunun üzerine konuyu KDK’da görüştüklerini ve kesilen maaşının yeniden bağlandığını söyledi.

    Malkoç, SGK yetkilileri ile bizzat görüştüğünü ve benzer mağduriyetlerin önlendiğini de belirterek, “Bu durumda yaklaşık 500 bin kişi var. Bu kişiler de kurtuldu. SGK elektronik ortama geçmeden önce karakalem usulü bu tip yanlışlıklar yapılmış. Ancak, devlet kendi hatası sonucu 20 yıl ödeyip sonra maaş kesemez” dedi. (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Genç kadını öldürüp evi ateşe verdiler
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kürtlerin hamisi kim?

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Yalan üstü yalan...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Gezegene inmiş güzel insanlardan biriydi Nâzım Hikmet

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Ekümenik yani evrensel
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Merkez Bankasında işçi kıyımı iddiası: Onlarca işçi işten atılacak
    Merkez Bankasında işçi kıyımı iddiası: Onlarca işçi işten atılacak

    Merkez Bankasında taşeron olarak çalışan 80-90 civarında işçinin işten atılacağı iddia edildi. Geçen ay garson olarak çalışan 20 işçi işten atılmıştı.

    Mansur Yavaş: İlk icraatımız, makam araçlarını azaltmak olacak
    Mansur Yavaş: İlk icraatımız, makam araçlarını azaltmak olacak

    Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Aday Tanıtım Toplantısı yapılıyor.

    Naylon yakıp kedinin gözlerine damlattılar
    Naylon yakıp kedinin gözlerine damlattılar

    Antalya'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler kedinin gözlerine yakılmış naylon damlattı. Kedi tedavide.

    Eren Eroğlu davasında sanıklara 'iyi hal indirimi' uygulandı
    Eren Eroğlu davasında sanıklara 'iyi hal indirimi' uygulandı

    Esenyurt'ta iş cinayetinde hayatını kaybeden Eren Eroğlu’nun davasında mahkeme, sanıklara verilen cezaları "iyi hal indirimi" uygulayarak indirdi.

    Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı
    Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu, Trump'la anlayış birliğine vardıklarını söyledi.

    Sezai Temelli: Kayyım atanmış yerlere yerel demokrasiyi inşa edeceğiz
    Sezai Temelli: Kayyım atanmış yerlere yerel demokrasiyi inşa edeceğiz

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Almanya'da 8 havalimanında güvenlik personelleri bir günlük grevde
    Almanya'da 8 havalimanında güvenlik personelleri bir günlük grevde

    Güvenlik personelleri ve yer hizmetleri çalışanları ücret artışı talebiyle greve gitti. Grevin olduğu havalimanlarında uçuşlar iptal edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bütçe açığı, YEP'teki beklentinin de üzerinde çıktı
    Bütçe açığı, YEP'teki beklentinin de üzerinde çıktı

    Bakan Albayrak: YEP'te 2018 sonu bütçe açığını 72, 1 milyar lira öngörmüştük. Bütçe açığı hedefle uyumlu olarak 72, 6 milyar lira oldu.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    Google çalışanlarından sosyal medyada dev protesto
    Google çalışanlarından sosyal medyada dev protesto
    GÜNCELLENDİ
    Avustralya Açık tenis turnuvasında ikinci gün
    Avustralya Açık tenis turnuvasında ikinci gün
    Karapetê Xaço kimdir?
    Karapetê Xaço kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınlayacak
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınlayacak
    Adana'da bir kadın otoparkta ölü bulundu
    Adana'da bir kadın otoparkta ölü bulundu

    Adana'nın Sarıçam ilçesindeki bir apartmanın otoparkında bir kadın cenazesi bulundu. Kadının ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

    Akit'in hedef gösterdiği İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden alındı
    Akit'in hedef gösterdiği İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden alındı

    Akit gazetesinin bir süredir hedef gösterdiği ilahiyatçı, yazar Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı.

    Maaşı kesilen emeklinin KDK'ya başvurusu 500 bin kişiyi kurtardı
    Maaşı kesilen emeklinin KDK'ya başvurusu 500 bin kişiyi kurtardı

    SGK, emekli Mustafa Demirci'nin maaşını prim günü eksik diyerek kesti. Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girince Demirci'nin maaşı yeniden bağlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Kuşadası açıklarında 1 çocuk hayatını kaybetti, 46 mülteci kurtarıldı
    Kuşadası açıklarında 1 çocuk hayatını kaybetti, 46 mülteci kurtarıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde botları su alan 46 mülteci kurtarıldı, 1 çocuğun cesedine ulaşıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Genç kadını öldürüp evi ateşe verdiler
    Genç kadını öldürüp evi ateşe verdiler

    Beyoğlu'da bir evde çıkan yangın söndürüldükten sonra bıçaklanmış bir kadının cenazesi bulundu. Kadın cinayeti şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    İşsizlik oranı Ekim 2018'de 1,3 puan artarak 11,6 oldu
    İşsizlik oranı Ekim 2018'de 1,3 puan artarak 11,6 oldu

    İşsiz sayısı 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişi olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı Ekim 2018'de 3 puan yükselerek yüzde 22,3'e çıktı.

    Adnan Oktar'ın 86 şirketinin aktif büyüklüğü 10 milyon lira
    Adnan Oktar'ın 86 şirketinin aktif büyüklüğü 10 milyon lira

    TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Adnan Oktar'ın 86 şirketinin 10 milyon liralık aktif büyüklüğü olduğunu söyledi.

    Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
    Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

    Kuru soğanda ithalatın önünü açmak için gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Soğuk hava ve kar nedeniyle okulların tatil olduğu yerler (15 Ocak)
    Soğuk hava ve kar nedeniyle okulların tatil olduğu yerler (15 Ocak)

    Bingöl merkez ve Bitlis'in bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Mersin Gülnar'da ise sağanak nedeniyle okullar tatil.

    Trump: Türkiye ile ekonomik genişlemede büyük potansiyel var
    Trump: Türkiye ile ekonomik genişlemede büyük potansiyel var

    ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik genişleme ile ilgili büyük bir potansiyel olduğunu söyledi.

    Devrimin kızıl gülü: Rosa Luxemburg
    Devrimin kızıl gülü: Rosa Luxemburg

    İsimleri, işçi sınıfının onurlu geçmişiyle iç içe geçen Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’i katledilmelerinin 100. yılında hatırlamaya devam ediyoruz.

    İZBAN grevi neyi gösterdi?
    İZBAN grevi neyi gösterdi?

    AKP ve CHP arasında süren bu kayıkçı kavgasında iki cenah da 'krizin faturasını işçiye kesmek'te ortaklaştı.

    Ay sonuna kadar 200 lira ile idare et edebilirsen!
    Ay sonuna kadar 200 lira ile idare et edebilirsen!

    '3 öğün yemek yediğimi hatırlamıyorum. Bir öğünde iki çeşit bile yemiyoruz. Patates kızartması, makarna, çorba ama bunlardan sadece bir tanesi.'

    TARİŞ attığı işçilere ve sendikacılara dava açtı!
    TARİŞ attığı işçilere ve sendikacılara dava açtı!

    TARİŞ yönetimi, sendikalaştıkları için işten attığı işçiler ve işçileri destekleyen sendikacılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Arabesk: Bir eski zaman ağrısı
    Arabesk: Bir eski zaman ağrısı

    Dosyamızın ilk günkü konuğu Nuray Sancar: Arabesk tarihin derinliklerinden çıkarıldı ve evcilleştirildi.

    RTÜK Daire Başkanvekili yandaşa uyarı yazısı yazınca görevden alındı
    RTÜK Daire Başkanvekili yandaşa uyarı yazısı yazınca görevden alındı

    RTÜK’ün İzin ve Tahsisler Daire Başkanvekili Yasin Yiğit, Turkuvaz’a uyarı yazısı yazınca bir gün sonra görevden alındı.