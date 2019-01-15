CHP: Geçici tedbirler işsizliğe çare olmuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK’in işsizlik rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede AKP’nin işsizlik sorunuyla baş edemediğini ifade etti.

Yurttaşların hayat standardının yüksek enflasyon ve faiz altında hızla düştüğünü belirten Erdoğdu, çalışma hayatında da darbe yediğini vurguladı ve "AKP iktidarı geçici tedbirlerle işsizlik artışını engelleyemiyor" dedi.

Son 6 ayda işsizlik sigortasına başvuranların sayısının yaklaşık bir milyon olduğuna işaret eden Erdoğdu şu tespitte bulundu: İşsizlik sigortasına yapılan başvurular geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 80’lik bir artış söz konusu. Kriz derinleşiyor, krizin sorumluları halka yalan söyleyerek durumu geçiştiriyor. Uyarıyoruz, bu kadar hızlı işsizlik artışının sonu hayırlı değil. Kamusal istihdam projelerine ve akılcı bir teşvik ve yatırım modeline geçiş gerekiyor. (HABER MERKEZİ)