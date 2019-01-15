Genç kadını öldürüp evi ateşe verdiler

Beyoğlu'da bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri bıçaklanarak öldürülmüş bir kadının cenazesi ile karşılaştı. Öldürülen yabancı uyruklu kadının erkek kardeşi ve kardeşinin arkadaşını gözaltına aldı.

DHA'da yer alan habere göre, Beyoğlu Çukur Mahallesi Geniş Yokuşu Sokak'ta bir binanın 3'ncü katında 13 Ocak akşamı yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdüklerinde sırtında bıçak bulunan bir kadın cenazesiyle karşılaştı. Olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada 25 yaşındaki R.K adlı kadının önce boğazının kesildiğini daha sonra sırtından bıçaklandığını tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından R.K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda genç kadının erkek kardeşi ve kardeşinin arkadaşını gözaltına aldı. Kasımpaşa Polis Merkezindeki sorgularında cinayeti itiraf eden şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. (HABER MERKEZİ)