15 Ocak 2019 08:33Son Düzenlenme Tarihi: 15 Ocak 2019 08:48
Kuşadası açıklarında 40 mülteci kurtarıldı, 1 çocuk hayatını kaybetti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde botları su alan 40 mülteci kurtarıldı, 1 çocuğun cesedine ulaşıldı.
Arşiv (Fotoğraf: DHA)
Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 5 mil açığında botları su alan 40 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 çocuğun cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası'nda yaklaşık 5 mil açıkta düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, su alan bottaki ilk belirlemelere göre 40 mülteciyi kurtardı, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine ulaştı.
Aralarında çocukların da bulunduğu kurtarılan mülteciler, Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi.
Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin arama çalışması sürüyor. (AA)