İçerenköy'de muhtar adayı Sırma Doğru irtibat ofisi açtı

Ataşehir, İçerenköy Mahallesi'nde adaylar netleşti. 2014 yılında demokrasi güçlerinin ortak adayı olan Sırma Doğru, 2019 yerel seçimlerinde de muhtar adayı olacağını ilan etti.

Seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Doğru, "İçerenköy Mahallesi'ni birlikte yönetmek için adayız. Demokrasimizin temel yapı taşlarından biri olan muhtarlık kurumunun, yaşadığım mahallede halkla bütünleşmesini her zaman hayal ettim. Mahallemizi, burada yaşayanlarla birlikte şekillendirmek için 'Nasıl bir İçerenköy Mahallesi istiyoruz, nasıl bir mahalle olmalı?' soruları üzerinde yaptığımız sohbetler ve görüşmeler ile yola çıktık. Mahalle içi dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendiren, sorunların üstesinden gelme duyarlığını gösteren, mahalleden çıkarak kentine, kentten ülkeye sahip çıkma bilincini geliştiren bir mahalle için İçerenköy Mahalle Muhtarlığı'na adayım" şeklinde konuştu.

Mahalledeki adaylar arasında tek kadın olan Sırma Doğru, 2014 yılındaki seçimlerde 14 bin 263 oy almıştı. (İstanbul/EVRENSEL)