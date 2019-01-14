Lüleburgaz Belediyesinde toplusözleşme süreci tıkandı

KHK ile, 3K isimli taşeron temizlik şirketinden, Lüleburgaz Belediyesine ait Lüleburgaz Belediyesi Personel Hizmetleri AŞ’ye geçen 250 temizlik işçisinden 216’sı DİSK/Genel-İş’ üye oldu. Bunun üzerine üye olan işçiler adına Lüleburgaz Belediyesi ile toplusözleşme görüşmelerine başlandı. Görüşmelerin başında olumlu bir tavır sergileyen CHP’li Belediye Başkanı Murat Gerenli, daha sonra tavır değiştirerek, işçilerin toplusözleşme hakkının olmadığını söyledi.

Toplusözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine Genel-İş Trakya Şubesi grev kararını işyerlerine astı.

Genel-İş Trakya Şube Başkanı Salim Şen, grev kararının işyerinin panosuna astıklarını ve yakında grev oylamasını yapacaklarını duyurdu.

Fotoğraf: Evrensel

İşçilerin kötü koşullarda, uzun saatler çalıştığını, işlerin halen taşeron anlayışıyla yürütüldüğünü, işçilerin köle gibi görüldüğünü anlatan Salim Şen, işçilerin birlik içinde davranması gerektiğini, haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Şube Başkanı Salim Şen, işçilere seslenerek, kimsenin tehdidine boyun eğmemelerini, haklı olduklarını, insanca çalışma koşulları için, ekmeklerini büyütmek için çalıştıklarını, İzmir’deki İzelsan işçilerinin kazandığı gibi kendilerinin de mutlaka kazanacağını söyledi.

Açıklamaya, DİSK’e bağlı Tekstil, Gıda-İş, Emekli-Sen üye ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri de destek verdi. (Lüleburgaz/EVRENSEL)