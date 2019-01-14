Venezuela, Wikipedia'ya erişimi engelledi

İnternetteki kısıtlamaları takip eden sivil girişim kuruluşu NetBLocks, Venezuela'nın en büyük telekomünikasyon şirketi CANTV 12 Ocak itibariyle Wikipedia'ya bütün dillerde erişimi engelledi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan haber göre NetBLocks "Wikipedia ve başka hizmetlere ülkedeki 150 farklı noktadan farklı internet hizmet sağlayıcıları üzerinden 60 bin kez yapılan giriş denemeleri" ile engellemenin fark edildiğini belirtti.

İsraillli Haaretz gazetesinde yer alan haberinde, Venezuela'nın Wikipedia'yı Devlet Başkanı Nicolas Maduro yerine muhalefet lideri Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak gösteren sayfa nedeniyle engellediği bildirildi.

Venezuela'da 2018 seçimlerini kazanarak ikinci kez devlet başkanı seçilen Nicolas Maduro, 10 Ocak'ta yemin töreniyle görevine başladı.

Maduro’nun yemin törenine Batılı devletlerin büyükelçileri katılmazken ABD ve Kanada’nın yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesi “Maduro’yu tanımayacakları” açıklaması yaptı. Paraguay ise Venezuela ile diplomatik ilişkileri tamamen kestiğini duyurdu.

Venezuela'da son durum: Dış müdahale için yeni bir adım örgütleniyor

Maduro'nun yemini sonrası Venezuela'ya diplomatik abluka

Wikipedia'ya erişim Türkiye'de 29 Nisan 2017'de engellenmişti. Yasağa gerekçe olan içeriklerde Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşı başlatan taraflardan biri olduğu ve terör örgütlerini desteklediği ifadeleri yer alıyordu. (HABER MERKEZİ)

Wikipedia yasağı ‘ölçülü’ymüş