14 Ocak 2019 21:34Son Düzenlenme Tarihi: 14 Ocak 2019 21:36
Seyir halindeki özel halk otobüsü küle döndü
Ankara’da Sincan-Kızılay hattında sefer yapan özel halk otobüsü motorunda çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf: AA
Ankara’da seyir halindeyken motorunda yangın çıkan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Sincan-Kızılay hattında sefer yapan Ergül Külük yönetimindeki 06 BHG 056 plakalı özel halk otobüsünün motoru henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Yangını fark ederek aracı yol kenarına park eden Külük, yolcuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyerek otobüsü saran yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi. (Ankara/AA)