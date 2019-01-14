Soğuk hava ve kar nedeniyle okulların tatil olduğu yerler (15 Ocak)

Bingöl’de merkez ile bağlı yerlerde ve Bitlis'in Hizan ilçesi ve bağlı köyleri ile Mutki ilçesine bağlı 4 köyde eğitime ara verildi.

BiNGÖL'DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA OKULLAR TATİL

Bingöl’de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile bağlı belde ve köylerde okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan duyuruda, şöyle denildi: Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu ilimiz merkez ve merkeze bağlı belde ve köy okullarımızda eğitim gören okulöncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için olumsuz hava koşulları nedeniyle 15.01.2019 Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Lise ve diğer kurumlarımızda eğitime devam edilecektir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır.”

BİTLİS'TE 4 KÖYDE EĞİTİME ENGEL

Bitlis'in Hizan ilçesi ve bağlı köyleri ile Mutki ilçesine bağlı 4 köydeki okullarda eğitime ara verildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Mutki Kaymakamlığından da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçeye bağlı Kaşak, Kapıkaya, Kaşıklı ve Ballı köylerindeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. (DHA)