Los Angeles’ta eğitim emekçileri greve gitti

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, 32 binden fazla eğitim emekçisi greve çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkenin en büyük ikinci okul bölgesi olan kentte, Los Angeles Öğretmenler Birliği Sendikası ile Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi yönetimi arasında uzun süredir yapılan görüşmelerde istenilen sonuca varılmadı.

Taraflar, bölgedeki yaklaşık bin okul için daha küçük sınıflar, öğretmen maaşlarının artırılması, daha fazla rehber ve hemşire görevlendirilmesi konusunda anlaşırken, fon miktarı konusunda ortak karara varamadı.

Görüşmeler sonunda kentteki 32 binden fazla öğretmen ve okul çalışanı grev kararı aldı.

Los Angeles'da öğretmenler 30 yılı aşkın süredir ilk defa greve gitti. (New York/AA)