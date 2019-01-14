Yunanistan'da sözleşmeli öğretmenler kadro talebiyle eylem yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da sözleşmeli öğretmenler öğretmenlerin atanma kriterlerini değiştiren yasa tasarısını protesto etti.

Çeşitli sendikaların çağrısıyla, kent merkezindeki Sintagma Meydanı'na yürüyen çoğunluğunu sözleşmeli öğretmenlerin oluşturduğu yüzlerce kişi, öğretmenlerin atanma kriterlerini değiştiren yasa tasarısını protesto etti.

Polis engeliyle karşılaşan öğretmenler ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı.

Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Polis, kitleye göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Yunanistan medyasında yer alan haberlerde ise arbedede sırasında bazı eylemcilerin hafif yaralandığı ifade edildi.

Bugün mecliste görüşülen yasa tasarısına göre, okul öğretmenlerinin işe alım ve atanmalarına ilişkin kriterler değiştiriliyor.

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığının getirdiği yasa tasarısına göre gelecek 3 yılda 15 bin öğretmen atanacakken bu atamalar için gerekli kriterler zorlaştırılıyor. Yasa tasarısına göre, öğretmenlerin tecrübe ve çalıştıkları yılların atama puanlarındaki etkisi azaltılırken yüksek lisans ve doktora yapan öğretmen adaylarının puanlarında artış öngörülüyor.

Öğretmenlerin geçen hafta düzenledikleri eylem de engellenmeye çalışılmıştı.

Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Yunanistan’da hükümetin hazırladığı öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısına itiraz eden bir grup öğretmen, dün Yunan Devlet Televizyon Kurumunun (ERT) merkez binasına girerek, haber bülteninin sunulduğu stüdyoyu canlı yayında işgal etmişti.

Protestolara özellikle kalıcı kadro talep eden sözleşmeli öğretmenler yer aldı. Yunanistan hükümeti ekonomik kriz gerekçesiyle uzun yıllardır kadrolu öğretmen atamalarını dondurmuş durumda. Öğretmen sendikaları daha fazla öğretmen ataması yapılmasını talep ediyor. (HABER MERKEZİ)

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