Menderes'te yağmur suları arazide şelale görüntüsü oluşturdu

İzmir'de üç gün boyunca devam eden rekor düzeydeki yağışlar sonrasında Menderes ilçesinde yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde toprakta derin çatlak meydana geldi.

Suyun bu çatlaktan yeraltına şelale oluşturması dikkat çekti.

Fotoğraf: Taylan Yıldırım/DHA

İzmir'de geçen hafta üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. Yağışların en etkili olduğu bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle toprak kayması oldu, yeraltındaki çatlaklar ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, yağmur sularının bu çatlaklardan yeraltına şelale şeklinde akmaya başlaması ilginç görüntü oluşturdu. Köylüler de arazinin bulunduğu alana gelip şaşkınlıkla suların akmasını izledi.

Yaklaşık 12 yıl önce de aynı bölgede benzer bir durumun yaşandığını anlatan Mahalle Muhtarı Mustafa Coşkun ise "Arazideki toprakla yeraltındaki kaya arasında iki metrelik mesafe var. Toprakta yazın oluşan çatlaklardan yağmur sularının girmesi üzerine toprak kayması oluştu. Sonrasında da bu olay yaşandı. Geçmiş yıllarda da bu kadar büyük oranda olmasa da çatlaklar oluştu. Sonrasında üzerleri kapatıldı" dedi. (HABER MERKEZİ)