Kosova'da eğitimciler ücret artışı talebi karşılanmayınca greve çıktı

Kosova Eğitim Sendikaları Birliği tarafından alınan kararla Kosova genelinde grev kararı uygulanmaya başladı. Bugün Kosova genelinde ilköğretim düzeyinden üniversiteye kadar başlaması gereken eğitim grev nedeniyle başlamadı.

Eğitim emekçileri hükümetin zam taleplerini karşılamaması nedeniyle greve çıktı. Çiryazi Kardeşler İlköğretim Okulu Müdürü Sedat Şkurti, sendikanın almış olduğu karar doğrultusunda eğitim verilmediğini söyledi. Prizren'deki Eğitim Sendikası Başkanı Halil Hocay da, “Evet, bugün Kosova genelinde olduğu gibi bizim okulumuzda da grev var. Eğitim Sendikasının almış olduğu karar doğrultusunda, hafta içi her gün eğitimcilerimiz sabah 9 ila 12 saatleri arası okullarına gelip, derse girmeyecekler. Grev, hükümetin eğitimcilerin taleplerini yerine getirinceye kadar sürecek” dedi.

Kosova genelinde gerçekleşen grevle ilgili Eğitim Bakanlığı ise “Eğitim sürecini engellemeyin çağrısı” yaptı. (Prizren/KOSOVA)

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