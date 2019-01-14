Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 90 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, mültecilerin kaldığı kampın yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 90 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, Kabil'in 9. Bölgesi'ndeki yabancılara ait Green Village adındaki bir kampın yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını ifade eden Daniş, bölgeye polis ve ambulansların gönderildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar ise saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 90 kişinin yaralandığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. (Kabil/AA)