Datça'da okulda tanktan yakıt sızması sonucu eğitime ara verildi

Muğla'nın Datça ilçesinde, bir lisenin kazan dairesinde bulunan yakıt tankından sızan ve yağmur suyu kanalından denize ulaşan fuel-oilin yayılmasının engelenmesi için çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri yakıtın temizlenmesi için çalışırken, kentte okula eğitime bugün için 1 gün ara verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Çevre İşletmeleri Şube Müdürlüğü ile Datça Belediyesi tarafından Kumluk Plajı'nda 100 metrelik sızıntı bariyeri çekildi.

Bariyer ile yağmur suyu kanalından gelen fuel-oilin bu bölgede toplanarak, yayılmasını önüne geçileceği ardından da pompa yardımı ile çekilerek denizin temizleneceği bildirildi. (DHA)