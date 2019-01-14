Putin ve Shinzo Abe Moskova'da Kuril Adaları'nı görüşecek

Rusya ve Japonya arasında Kuril Adalarıyla ilgili ihtilaf sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuril Adalarıyla ilgili barış anlaşmasında hala önemli anlaşmazlıklarımızın sürdüğünü ifade ederken; Rus haber ajansı TASS, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin 22 Ocak'ta Moskova'da görüşme yapacağını duyurdu. Haberde, Rusya ile Japonya arasındaki barış antlaşmasının görüşülmesinin beklendiği vurgulandı.

LAVROV: ANLAŞMAZLIK SÜRÜYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Kuril Adaları meselesi yüzünden İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Japonya ile yapılamayan barış anlaşması hususunda anlaşmazlığın sürdüğünü söyledi.

Lavrov, başkent Moskova’da Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile yaptığı görüşme sonrasında bir basın toplantısı düzenledi.

Japonya 2. Dünya Savaşı’nın sonucunu ve Rusya’nın adalar üzerindeki egemenliğini tanımadığı sürece barış görüşmelerinde ilerlemenin zor olduğunu belirten Lavrov, “Hala önemli anlaşmazlıklarımızın sürdüğünü saklamayacağım” dedi.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik siyasi iradesi olduğunu hatırlatarak, Rusya'nın sorunu çözme yolunda ilerlemeye hazır olduğunu vurguladı.

İkili görüşmelere ABD’nin de dahil olması yönünde Japonya tarafından yapılan açıklamaların hatırlatılması üzerine Lavrov, bu yönde yapılan çağrıları ‘çirkin sözler’ olarak nitelendirdi.

Rus Bakan Lavrov’un Japon mevkidaşı Kono ile yaptığı görüşme sonrasında planlanan ortak basın toplantısı Japon tarafının isteği üzerine iptal edilmişti.

Singapur'da Kasım'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya Başbakanı Abe, 1956 tarihli ortak deklarasyon temelinde bir barış anlaşması yapılmasına ilişkin müzakereleri artırma konusunda mutabık kalmıştı. (DIŞ HABERLER)