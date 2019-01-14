Leyla Güven açlık grevi eylemini sonlandırmıyor

DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, 68 gündür sürdürdüğü açlık grevi eylemine devam edeceğini belirterek, “Kimse bizden bu görüşme ile eylemi, grevi sonlandırmamızı beklemesin. Taleplerimiz yasa dışı değil meşrudur" dedi.

"KİMSE BİZDEN BU GÖRÜŞME İLE EYLEMİ SONLANDIRMAMIZI BEKLEMESİN"

Avukatlarıyla yapılan görüşün ardından Jinnews'e konuşan Leyla Güven, grevi sonlandırmayacağını belirterek "Bizim talebimiz başından beri çok nettir. İnsanlık suçu olan bu tecridin kalkması, Sayın Öcalan’ın ailesi, avukatları, siyasi heyetlerle görüşebilsin, demokratik çözümün, kalıcı barışın sağlanması için çabalarını, görüşlerini sürdüreceği koşulların oluşturulması olarak belirledik. Dolayısıyla kimse bizden bu görüşme ile eylemi, grevi sonlandırmamızı beklemesin. Taleplerimiz yasa dışı değil meşrudur" ifadelerini kullandı

"BELİRTİLER GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"

Sağlık durumuna dair bilgi veren Güven, “Günlük sağlık kontrollerim yapılıyor. Son 20 gündür tansiyonda bir iniş var. Örneğin sabah ölçümlerinde 7/5 olan tansiyon, akşam ölçümünde 11/6 olabiliyor. Bu durum bende sürekli bir uyku haline neden oluyor. Kiloma ilişkin ise yaklaşık 9-10 kilo civarında kaybım var. Ayrıca yürümekte zorluk çekiyorum, baş ağrılarım yoğunlaştı. Mide bulantıları, yüksek ateş, ışık, koku ve sese karşı hassasiyetim artarken, sıvı alımında zorluk çekme ve su içmemde de azalma var. Tüm bu belirtiler gün geçtikçe artıyor. Sanırım şimdilik bunları belirteceğim" dedi.

Dün HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, uzun süredir ne ailesi ne de avukatlarının görüşemediği Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştüğünü açıklamıştı.

Abdullah Öcalan kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştü

LEYLA GÜVEN, 68 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE

Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle başladığını duyurduğu açlık grevi eyleminde sağlık durumu kötüye giden Güven, 4 Ocak’tan bu yana avukatları ile görüşme gerçekleştirememişti. Güven, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren annesi Cevriye Güven’in taziyesine de katılamamıştı. Leyla Güven'e destek amacıyla Sebahat Tuncel ile Selma Irmak süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

İHD ADALET BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞTÜ

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Leyla Güven'in ve diğer tutukluların açlık grevi eylemine ilişkin Adalet Bakanlığı ile görüştüğünü söyledi. Türkdoğan, görüşmenin detaylarını İHD Diyarbakır Şubesi’nde basınla paylaştı.

Abdullah Öcalan ve orada bulunan diğer tutuklulara yapılanın hak ihlali olduğunu belirten Türkdoğan, tutukluların vasileri, yakınları, avukatları ile görüştürülmesi gerektiğini, telefon haklarının kullanması gerektiğini ve tüm haklarından yararlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Öztürk Türkdoğan, bu duruma ilişkin 10 Ocak günü Adalet Bakanlığı ile görüştüklerini aktararak, “Adalet Bakanlığı’yla düşüncelerimizi paylaştık. Leyla hanımın (Güven) durumunu ve cezaevlerindeki diğer tutukluların durumunu paylaştık. Adalet Bakanlığı bizi dinledi kendi döneminde hiçbir mahpusun zarar görmesini istemediğini belirtti. Kendisi nötrdü fakat pozitif bir adım atılması gerekiyor. Haftasonu Öcalan ile görüşme gerçekleşmesi olumludur ama görüşmelerin sürekli hale gelip rutine bağlanması gerekir” dedi.

‘TALEPLER YERİNE GETİRİLMELİDİR’

Güven ile görüşmek için gittikleri cezaevinde sayım gerekçesiyle görüşme yapamadıklarını söyleyen Türkdoğan, “Adalet Bakanlığı ile görüşmelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Leyla Hanım bir milletvekilidir ve mecliste sadece HDP değil diğer partilerin de bu durumu dile getirmesi gerekir. Geç olmadan tutukluların talebi dinlenmelidir. Türkiye’deki yasaların herkese adaletli eşit bir şekilde uygulanmasını diliyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

Sebahat Tuncel ve Selma Irmak da açlık grevine başlıyor