Tunus’ta işçiler IMF anlaşmasına karşı ikinci kez greve çıkacak

Tunus'ta hükümetin ücret zamlarını IMF’ye verdikleri sözler nedeniyle geri çekmesinin ardından, IMF talimatıyla kamu harcamaları “Bütçeyi dengelemek” adı altında kesilmişti.

Hükümetin bu kararına karşı 17 Ocak'ta genel grev kararı ilan eden Tunus Genel İşçi Sendikaları grevde ısrarcı oldularını açıkladı. Tunus Genel İşçi Sendikaları (UGTT) Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, hükümeti IMF'nin yanında yer almakla suçladı.

Tabbubi, Arap Baharı'nın 8. yıl dönümü nedeniyle başkentteki sendika genel merkezi önünde konuşma yaptı. Tabbubi, "Hükümet, IMF'nin yanında konumlanarak bize yaklaşık bir ay içinde ikinci defa greve gitmekten başka seçenek bırakmadı" dedi.

Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Kamu çalışanlarına, alım gücünün düşmesiyle orantılı zam yapılması yönünde hükümetle yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını hatırlatan Tabbubi, "Grevden sonra, meşru taleplerimizin gerçekleştirilmesi için baskıyı artıracak daha geniş ve kapsamlı adımlar atacağız." diye konuştu.

Tunus'ta kamu sektöründe yaklaşık 650 bin çalışan bulunduğu belirtiliyor. UGTT'nin "maaşlara zam" talebiyle 22 Kasım'da düzenlediği greve, ülke genelinde yaklaşık 700 bin kişi katılmıştı.

Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

HÜKÜMET TALEPLERİN ÇOK GERİSİNDE

Hükümetin yaklaşık 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, Tunus'un bütçe dengesini koruması için "kamu maaşlarını kontrol etmesi gerektiği" açıklaması yapmıştı. IMF, Tunus'ta kamu maaşlarının gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 18'ini götürdüğünü, bu oranın dünya genelindeki en yüksekler arasında yer aldığını öne sürdü.

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